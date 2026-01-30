Podszywał się pod agenta FBI, by uwolnić Luigiego Mangione

Luigi Mangione w sądzie w lutym 2025 r. Źródło: Reuters

W środę prokuratura postawiła zarzuty Markowi Andersonowi z Mankato w Minnesocie w związku z tym, iż 36-latek powiedział pracownikom więzienia federalnego Metropolitan Detention Center (MDC Brooklyn), że jest agentem FBI i posiada podpisane przez sędziego dokumenty, które upoważniają do zwolnienia więźnia. Mężczyzna trafił do aresztu bez możliwości wpłacenia kaucji.

Pracował w pizzerii, chciał uwolnić Mangione

Choć w pozwie nie ujawniono tożsamości więźnia, o którym mowa była w sfabrykowanym upoważnieniu, źródło w organach ścigania podało, że chodzi o Luigiego Mangione. Według tego samego źródła oskarżony 36-latek po przyjeździe do Nowego Jorku pracował w pizzerii.

Kiedy personel poprosił Andersona o okazanie dokumentów, ten wyjął prawo jazdy i powiedział, że ma broń - twierdzi prokuratura. Strażnicy zatrzymali mężczyznę i przeszukali go, znajdując w plecaku widełki do grilla i okrągły nóż do krojenia pizzy.

Luigi Mangione - zarzuty

Mangione jest oskarżony o zabójstwo Briana Thompsona - szefa firmy ubezpieczeniowej UnitedHealthcare, który został zastrzelony 4 grudnia 2024 roku przed gmachem hotelu w Nowym Jorku. W plecaku Mangione, zatrzymanego kilka dni później, znaleziono wydrukowany w 3D pistolet oraz notatkę krytykującą amerykański system opieki zdrowotnej - twierdzi policja.

Luigi Mangione w sądzie w Nowym Jorku, 16 grudnia 2025 r. Źródło: SETH WENING/AP POOL/PAP/EPA

Sale podczas rozpraw przedprocesowych z udziałem Mangione "były pełne widzów, wśród których wielu wyrażało dla niego poparcie, a przed gmachami sądów gromadzili się demonstranci protestujący przeciwko praktykom stosowanym przez branżę ubezpieczeń zdrowotnych" - pisze Reuters.

W związku z zarzutami zabójstwa z użyciem broni palnej, użycia broni palnej podczas przestępstwa oraz stalkingu 27-letni obecnie Mangione ma stanąć przed sądem federalnym na Manhattanie we wrześniu.