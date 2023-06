Chciał "uwolnić miasto od lesbijek i gejów", ostrzelał dom. 47-latek skazany na 18 lat więzienia

John Howald ze stanu Montana (USA), który w 2020 roku ostrzelał dom kobiety identyfikującej się jako lesbijka, został skazany na 18 lat więzienia. Mężczyzna planował zaatakować też innych członków społeczności LGBTQ+. Mówił, że zamierza "oczyścić miasto z jego choroby".

Wyrok wobec Howalda zapadł 14 czerwca. Decyzją sądu mężczyzna, za ostrzelanie domu i próbę strzelania do ludzi, został skazany na 18 lat więzienia, a następnie pięć lat pod nadzorem. Czynów tych Howald dopuścił się podczas - jak określono to w komunikacie amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości - "samozwańczej misji mającej uwolnić miasto Basin od lesbijek, gejów i osób queer".

Do zdarzenia doszło 22 marca 2020 roku. "Howald pojawił się przy domu swojej pierwszej ofiary i wystrzelił kilka pocisków w kierunku budynku oraz całej posiadłości. A wszystko to z powodu jego przekonań dotyczących orientacji seksualnej. Mając nadzieję, że udało mu się ją (ofiarę - red.) zabić, Howald ruszył w stronę innych domów zamieszkiwanych przez osoby identyfikujące się jako lesbijski, geje lub osoby queer" - czytamy w komunikacie. Wiadomo, że w momencie ataku kobieta, która była jego celem, znajdowała się w domu. Nie ma informacji o tym, by doznała jakichkolwiek obrażeń.

Zamierzał "oczyścić miasto Basin z choroby"

W dalszej części oświadczenia wyjaśniono, że w drodze do innych domów, które również obrał za swoje cele, mężczyzna spotkał znajomych, którzy wychodzili akurat z kościoła. Ci, widząc uzbrojonego w kilka sztuk broni palnej Howalda, zagadywali go tak długo, aż na miejsce zdążyła przyjechać policja. Podczas konfrontacji z funkcjonariuszami agresor miał wykrzykiwać nienawistne hasła wobec społeczności LGBTQ+ i wystrzeliwał kolejne naboje. Miał też wymierzyć broń w interweniującego funkcjonariusza, "prawie doprowadzając do wymiany ognia w centrum miasta". Ostatecznie uciekł w kierunku pobliskiego lasu, aresztowany został następnego dnia. W jego samochodzie znaleziono więcej broni.

John Howald mt.gov

W komunikacie podkreślono, że Howald chciał, by jego czyny stały się inspiracją do przeprowadzenia podobnych ataków w całym kraju. Lokalny dziennik "Independent Record" podaje, że po ostrzelaniu domu w Basin Howald zadzwonił do swojego pastora i mówił, że "zamierza oczyścić miasto z jego choroby". Dziennik zaznacza, że to nie pierwszy zatarg mężczyzny z prawem. W przeszłości był on skazany za zabicie psa, obcięcie jego głowy piłą łańcuchową i rzucenie nią w jego właściciela.

Źródło: justice.gov, Vice.com, "Independent Record"