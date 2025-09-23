Międzynarodowy Trybunał Karny Źródło: Reuters

Amerykańskie władze w tym tygodniu mogą nałożyć sankcje na cały Międzynarodowy Trybunał Karny - podał w poniedziałek Reuters. Sześć źródeł przekazało agencji, że decyzja w sprawie sankcji ma zapaść wkrótce. Według jednego ze źródeł pracownicy MTK przeprowadzili pilne wewnętrzne spotkania, by omówić skutki potencjalnych restrykcji.

Rzecznik Departamentu Stanu oskarżył sąd o roszczenie sobie prawa do "rzekomej jurysdykcji" względem personelu USA i Izraela oraz zapowiedział, że Waszyngton zamierza podjąć dalsze kroki, ale nie sprecyzował, jakie.

Dodał, że MTK "może zmienić obrany kurs, wprowadzając istotne i odpowiednie zmiany strukturalne". "Stany Zjednoczone podejmą dodatkowe kroki w celu ochrony naszych dzielnych żołnierzy i innych osób, dopóki MTK będzie nadal stanowił zagrożenie dla naszych interesów narodowych" - oświadczył rzecznik.

Międzynarodowy Trybunał Karny wypłaca wynagrodzenia w obawie przed sankcjami

Sankcje mogą wpłynąć na ważne aspekty dotyczące funkcjonowania MTK, w tym wypłacanie wynagrodzeń oraz dostęp do kont bankowych i oprogramowania komputerowego.

Według trzech źródeł personel MTK otrzymał w tym miesiącu zawczasu wypłatę za resztę roku. To nie pierwszy raz, gdy sąd wypłacił wcześniej wynagrodzenia w obawie przed sankcjami. Międzynarodowy Trybunał Karny poszukuje też alternatywnych dostawców usług bankowych i oprogramowania.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio nazwał Międzynarodowy Trybunał Karny "zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego i instrumentem służącym do wykorzystywania prawa jako broni" przeciwko USA i Izraelowi. Oba kraje nie należą do MTK.

USA nakładają sankcje

W lutym USA nałożyły sankcje na głównego prokuratora MTK Karima Khana w związku z wydaniem przez Trybunał nakazów aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanjahu i byłego ministra obrony tego kraju, Joawa Galanta. Aktywa Khana w USA zostały zamrożone, a on sam otrzymał zakaz wjazdu do tego państwa.

USA objęły też sankcjami sędziów, którzy kierowali dochodzeniami Międzynarodowego Trybunału Karnego w sprawie domniemanych zbrodni wojennych popełnionych przez żołnierzy USA w Afganistanie i odpowiadali za wydanie przez MTK nakazów aresztowania premiera Izraela i byłego ministra obrony.

Zdaniem sędziów istniały "uzasadnione podstawy" do podejrzewania ich o odpowiedzialność za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości podczas wojny w Strefie Gazy.

