- Niestety, uważam, że prezydenta USA należy traktować poważnie, kiedy mówi, że chce przejąć Grenlandię - powiedziała w poniedziałek Mette Frederiksen w wywiadzie dla telewizji DR, duńskiego nadawcy publicznego.

- Wyraźnie przedstawiłam stanowisko Królestwa Danii, a Grenlandia wielokrotnie powtarzała, że ​​nie chce być częścią Stanów Zjednoczonych - zaznaczyła duńska premier.

- Jeśli Stany Zjednoczone zaatakują inny kraj NATO, wszystko stanie pod znakiem zapytania - dodała, przypominając, że Dania, a tym samym Grenlandia, jest członkiem NATO.

Trump: potrzebujemy Grenlandii

Prezydent USA w niedzielnym wywiadzie dla "The Atlantic" odniósł się do obaw, że po przeprowadzeniu akcji zbrojnej w Wenezueli, zrealizuje też swoje wielokrotne zapowiedzi przyłączenia Grenlandii do USA. Dziennikarz pisma zapytał go o słowa sekretarza stanu Marco Rubio, który zaznaczył w sobotę, iż atak na Wenezuelę pokazuje, że "jeśli (Trump) mówi, że coś zrobi (...), to nie są to puste słowa".

Prezydent USA odparł, że to do innych należy interpretacja tych słów. - Naprawdę nie wiem. Marco mi wczoraj bardzo pochlebiał. Wiesz, nie odnosiłem się wtedy do Grenlandii. Ale potrzebujemy Grenlandii, absolutnie. Potrzebujemy jej dla obrony - powiedział Trump, dodając, że wyspa jest "otoczona przez chińskie i rosyjskie statki".

Grenlandia jest obecnie autonomicznym terytorium zależnym Danii, przeprowadza własne wybory parlamentarne i wyłania rząd. Zamieszkuje ją niespełna 57 tysięcy osób. W przeważającej większości - około 90 procent - są to rdzenni Grenlandczycy. W północnej części wyspy znajduje się amerykańska baza wojskowa Pituffik, która pełni ważną rolę w systemie wczesnego ostrzegania przed pociskami balistycznymi.

Pod koniec grudnia amerykański prezydent mianował gubernatora Luizjany Jeffa Landry'ego specjalnym wysłannikiem USA ds. Grenlandii. Landry w mediach społecznościowych napisał, że jego zadaniem będzie "włączenie Grenlandii do USA".

Obawy o przyszłość wspy podsyciła w sobotę Katie Miller, żona kluczowego doradcy Trumpa, Stephena Millera. Była urzędniczka zespołu DOGE, przewodzonego wcześniej przez Elona Muska, zamieściła na portalu mapę Grenlandii pokolorowaną w barwy amerykańskiej flagi z dopiskiem "wkrótce".

Na wpis zareagował między innymi ambasador Danii w USA Jesper Moeller Soerensen, który podkreślił, że oczekuje pełnego poszanowania integralności terytorialnej swojego państwa.

