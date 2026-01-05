Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Prezydenta USA należy traktować poważnie, kiedy mówi, że chce przejąć Grenlandię"

Nuuk, Grenlandia
J.D. Vance na Grenlandii (marzec 2025 r.)
Źródło: Reuters
Duńska premier Mette Frederiksen odniosła się do wyrażanego ponownie przez Donalda Trumpa zainteresowania przejęciem Grenlandii, która jest terytorium autonomicznym Danii. Oceniła, że "prezydenta USA należy traktować poważnie". Zaznaczyła też, że "jeśli Stany Zjednoczone zaatakują inny kraj NATO, wszystko stanie pod znakiem zapytania".

- Niestety, uważam, że prezydenta USA należy traktować poważnie, kiedy mówi, że chce przejąć Grenlandię - powiedziała w poniedziałek Mette Frederiksen w wywiadzie dla telewizji DR, duńskiego nadawcy publicznego.

- Wyraźnie przedstawiłam stanowisko Królestwa Danii, a Grenlandia wielokrotnie powtarzała, że ​​nie chce być częścią Stanów Zjednoczonych - zaznaczyła duńska premier.

- Jeśli Stany Zjednoczone zaatakują inny kraj NATO, wszystko stanie pod znakiem zapytania - dodała, przypominając, że Dania, a tym samym Grenlandia, jest członkiem NATO.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Przed wyborami parlamentarnymi na Grenlandii (marzec 2025)
Trump ich pragnie. Dziś zdecydują, co dalej
Aleksandra Koszowska
Wschód słońca w Ilulissat na Grenlandii
Popyt na Grenlandię. Dlaczego Trump (i nie tylko on) pragnie wyspy
Aleksandra Koszowska
Donald Trump
Trump zagroził kolejnym państwom interwencją zbrojną

Trump: potrzebujemy Grenlandii

Prezydent USA w niedzielnym wywiadzie dla "The Atlantic" odniósł się do obaw, że po przeprowadzeniu akcji zbrojnej w Wenezueli, zrealizuje też swoje wielokrotne zapowiedzi przyłączenia Grenlandii do USA. Dziennikarz pisma zapytał go o słowa sekretarza stanu Marco Rubio, który zaznaczył w sobotę, iż atak na Wenezuelę pokazuje, że "jeśli (Trump) mówi, że coś zrobi (...), to nie są to puste słowa".

Prezydent USA odparł, że to do innych należy interpretacja tych słów. - Naprawdę nie wiem. Marco mi wczoraj bardzo pochlebiał. Wiesz, nie odnosiłem się wtedy do Grenlandii. Ale potrzebujemy Grenlandii, absolutnie. Potrzebujemy jej dla obrony - powiedział Trump, dodając, że wyspa jest "otoczona przez chińskie i rosyjskie statki".

Popyt na Grenlandię. Dlaczego Trump (i nie tylko on) pragnie wyspy
Dowiedz się więcej:

Popyt na Grenlandię. Dlaczego Trump (i nie tylko on) pragnie wyspy

Grenlandia jest obecnie autonomicznym terytorium zależnym Danii, przeprowadza własne wybory parlamentarne i wyłania rząd. Zamieszkuje ją niespełna 57 tysięcy osób. W przeważającej większości - około 90 procent - są to rdzenni Grenlandczycy. W północnej części wyspy znajduje się amerykańska baza wojskowa Pituffik, która pełni ważną rolę w systemie wczesnego ostrzegania przed pociskami balistycznymi.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
J.D. Vance na Grenlandii
Vance o celu USA w Arktyce. "W przeciwnym razie inne kraje wypełnią luki"
Donald Trump
"Będziemy mieć Grenlandię". Jak? Trump odpowiada
Nuuk, Grenlandia
"Nie można tak o nas mówić". Słowa Trumpa "zasmuciły" premiera Grenlandii

Pod koniec grudnia amerykański prezydent mianował gubernatora Luizjany Jeffa Landry'ego specjalnym wysłannikiem USA ds. Grenlandii. Landry w mediach społecznościowych napisał, że jego zadaniem będzie "włączenie Grenlandii do USA".

Obawy o przyszłość wspy podsyciła w sobotę Katie Miller, żona kluczowego doradcy Trumpa, Stephena Millera. Była urzędniczka zespołu DOGE, przewodzonego wcześniej przez Elona Muska, zamieściła na portalu mapę Grenlandii pokolorowaną w barwy amerykańskiej flagi z dopiskiem "wkrótce".

Na wpis zareagował między innymi ambasador Danii w USA Jesper Moeller Soerensen, który podkreślił, że oczekuje pełnego poszanowania integralności terytorialnej swojego państwa.

OGLĄDAJ: Roszczenia Trumpa. "Jest to niesłychanie niebezpieczny komunikat"
pc

Roszczenia Trumpa. "Jest to niesłychanie niebezpieczny komunikat"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: fil/akr

Źródło: Reuters, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mads Claus Rasmussen/EPA

Udostępnij:
TAGI:
DaniaGrenlandiaUSADonald TrumpPolityka zagraniczna USANATObezpieczeństwo
Czytaj także:
Od lat spada dzietność Polek i to bez względu na miejsce zamieszkania
Moda się nie zmienia, te imiona wciąż są najpopularniejsze
WARSZAWA
Mężczyzna okradł kościół nie po raz pierwszy
Ukradł ofiary składane do aniołka przy żłóbku w kościele
WARSZAWA
imageTitle
Błysk Kota. "Kamień spadł mi z serca"
EUROSPORT
Cilia Flores prowadzona przez amerykańskie służby
"Mózgiem tej operacji była jego żona"
Świat
2025 był najbardziej słonecznym rokiem w historii Wielkiej Brytanii
Tak dużo słońca nie było tu nigdy wcześniej
METEO
Policjanci zabezpieczyli broń i amunicję
Stał przy aucie, miał dwa rewolwery, obok leżała broń myśliwska
Łódź
Nicolas Maduro wożony ulicami Nowego Jorku?
FAŁSZMaduro wożony ulicami Nowego Jorku "jak trofeum"?
Zuzanna Karczewska, Michał Istel
Maduro, Celia Flores
Zarzuty dla Maduro. Nie przyznał się
Świat
Policjanci pomogli starszej parze dotrzeć do domu
Pchał wózek z kobietą. Pomogli im dotrzeć do domu
WARSZAWA
dniepr2
Atak w Dnieprze. "Rosjanie zbombardowali amerykańską własność"
Świat
Wypadek na Dworcu Centralnym (zdj. ilustracyjne)
Tragiczny wypadek na Centralnym
WARSZAWA
Przystanek autobusowy w tunelu Wisłostrady
"Koniec ze zbyt szybką jazdą tunelem Wisłostrady"
WARSZAWA
Rywale Polaków w konkursie w Bischofshofen - pary w systemie KO. Turniej Czterech Skoczni
Dwie polskie pary w konkursie w Bischofshofen
EUROSPORT
imageTitle
Tomasiak znów mocny, Kot pokazał pazur. Udane kwalifikacje Polaków
EUROSPORT
Pokrywa śnieżna nad Europą w poniedziałek 05.01
Cała Polska biała i jedna zielona plama. Skąd się wzięła?
METEO
Dziecko w zaśnieżonym samochodzie (zdjęcie ilustracyjne)
Zostawili 10-latka w zamkniętym aucie
WARSZAWA
imageTitle
Kwalifikacje TCS w Bischofshofen (ZAPIS RELACJI)
EUROSPORT
shutterstock_1899500542_1
"Nie jest martwy, dopóki nie jest ogrzany". W hipotermii łatwo o tragiczny błąd
Agata Daniluk
shutterstock_2240510371_1
Kilkuset turystów nie może opuścić wyspy, wśród nich Polacy. "Napięta sytuacja"
BIZNES
maduro-sedzia
To on decyduje w sprawie Maduro
Świat
Wilki w lesie pod Piasecznem (zdjęcie ilustracyjne)
Pojawiły się wilki, leśnicy apelują do właścicieli psów
WARSZAWA
Paszport był oryginalny, ale wiza fałszywa
Paszport oryginalny, problem był z wizą
WARSZAWA
Utrudnienia na pierwszej linii metra (zdj. ilustracyjne)
Utrudnienia w metrze, trzy stacje były zamknięte
WARSZAWA
Orszak Trzech Króli w Warszawie
Orszak Trzech Króli przejdzie Traktem Królewskim
WARSZAWA
shutterstock_1774658300
Pierwszy smartfon w rękach trzylatka. Eksperci ostrzegają przed skutkami
Anna Bielecka
Mężczyzna trafił już do aresztu
Palił papierosa na przystanku, zawieźli go do więzienia
Lublin
Uderzyła w samochód nauki jazdy
Próbowała wyprzedzić, uderzyła w auto nauki jazdy. Była pijana
Poznań
Śnieg w Mławie
"Ludzie zmuszeni są do chodzenia ulicą"
WARSZAWA
shutterstock_2670483437
Wraki na sprzedaż. Polska spółka planuje licytację
BIZNES
imageTitle
Poprzebijane opony i wywrotka. Pech Polaków w Rajdzie Dakar
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica