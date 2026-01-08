Sekretarz stanu USA Marco Rubio odpowiadał w środę na pytania dziennikarzy, dotyczące gróźb przejęcia Grenlandii przez USA po zamkniętym posiedzeniu w Senacie, na którym udzielał informacji na temat operacji w Wenezueli.
Szef dyplomacji potwierdził, że Donald Trump od dawna ma na celu pozyskanie wyspy w drodze zakupu i zaznaczył, że obecny prezydent nie jest w tym względzie pierwszym przywódcą USA, bo podobne zabiegi podejmował już Harry Truman.
Zapytany o propozycję przedstawicieli Danii, dotyczącą omówienia sytuacji wokół wyspy, która jest jej autonomicznym terytorium zależnym, Rubio odpowiedział: - Spotkam się z nimi w przyszłym tygodniu. Wtedy przeprowadzimy te rozmowy.
Rubio: każdy prezydent zawsze zachowuje opcję użycia siły
Pytany o to, czy administracja Trumpa jest skłonna narazić NATO na rozpad, dążąc do przyłączenia Grenlandii siłą, Rubio odparł, że "każdy prezydent zawsze zachowuje opcję" użycia siły.
- Nie mówię o Grenlandii, mówię globalnie: jeśli prezydent zidentyfikuje zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych, każdy prezydent zachowuje możliwość rozwiązania go środkami militarnymi. Jako dyplomata, którym jestem teraz, zawsze wolę rozwiązać to innymi sposobami - odpowiedział.
W podobny sposób do kwestii odniosła się w środę na briefingu prasowym rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt. Oceniła ona, że prezydent i jego zespół "aktywnie dyskutują" na temat różnych możliwości pozyskania wyspy i tego, jak mógłby wyglądać jej zakup. Dodała, że choć prezydent ma opcję użycia siły, to zawsze preferuje dyplomację.
