Świat

Chcą rozmawiać o Grenlandii. "Spotkamy się w przyszłym tygodniu"

Nuuk, Grenlandia
Amerykańskie roszczenia wobec Grenlandii. Materiał "Faktów o świecie"
Źródło: TVN24
W przyszłym tygodniu spotkam się z przedstawicielami Danii na rozmowy na temat Grenlandii - przekazał sekretarz stanu USA Marco Rubio. Przyznał, że Donald Trump zawsze miał zamiar pozyskania tej wyspy w drodze zakupu. Pytany, czy Waszyngton jest skłonny narazić NATO na rozpad przez ewentualne dążenie do przejęcia wyspy siłą, powiedział, że "każdy prezydent zawsze zachowuje opcję" użycia siły w przypadku zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio odpowiadał w środę na pytania dziennikarzy, dotyczące gróźb przejęcia Grenlandii przez USA po zamkniętym posiedzeniu w Senacie, na którym udzielał informacji na temat operacji w Wenezueli.

Szef dyplomacji potwierdził, że Donald Trump od dawna ma na celu pozyskanie wyspy w drodze zakupu i zaznaczył, że obecny prezydent nie jest w tym względzie pierwszym przywódcą USA, bo podobne zabiegi podejmował już Harry Truman.

Zapytany o propozycję przedstawicieli Danii, dotyczącą omówienia sytuacji wokół wyspy, która jest jej autonomicznym terytorium zależnym, Rubio odpowiedział: - Spotkam się z nimi w przyszłym tygodniu. Wtedy przeprowadzimy te rozmowy.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio
Sekretarz stanu USA Marco Rubio
Źródło: WILL OLIVER/PAP/EPA
Popyt na Grenlandię. Dlaczego Trump (i nie tylko on) pragnie wyspy
Popyt na Grenlandię. Dlaczego Trump (i nie tylko on) pragnie wyspy

Aleksandra Koszowska

Rubio: każdy prezydent zawsze zachowuje opcję użycia siły

Pytany o to, czy administracja Trumpa jest skłonna narazić NATO na rozpad, dążąc do przyłączenia Grenlandii siłą, Rubio odparł, że "każdy prezydent zawsze zachowuje opcję" użycia siły.

GettyImages-2210774552
Żona doradcy Trumpa napisała o Grenlandii. Zareagował ambasador
Grenlandia. Jens-Frederik Nielsen, szef partii Demokraci
Premier Grenlandii zwrócił się do Amerykanów
Donald Trump
Biały Dom o Grenlandii. "Wykorzystanie sił zbrojnych zawsze jest opcją"
Polska

- Nie mówię o Grenlandii, mówię globalnie: jeśli prezydent zidentyfikuje zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych, każdy prezydent zachowuje możliwość rozwiązania go środkami militarnymi. Jako dyplomata, którym jestem teraz, zawsze wolę rozwiązać to innymi sposobami - odpowiedział.

W podobny sposób do kwestii odniosła się w środę na briefingu prasowym rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt. Oceniła ona, że prezydent i jego zespół "aktywnie dyskutują" na temat różnych możliwości pozyskania wyspy i tego, jak mógłby wyglądać jej zakup. Dodała, że choć prezydent ma opcję użycia siły, to zawsze preferuje dyplomację.

OGLĄDAJ: Nauczycielka i krzyż w śmieciach. Nowacka: każdy z nas ma poczucie, że to było beznadziejne
Nowacka

Nauczycielka i krzyż w śmieciach. Nowacka: każdy z nas ma poczucie, że to było beznadziejne
NA ŻYWO

Nowacka
Autorka/Autor: asty/akr

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Mads Claus Rasmussen/EPA

USAGrenlandiaDaniaMarco RubioPolityka zagraniczna USA
