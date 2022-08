"Chata niewolnika" do wynajęcia? Znany serwis publikuje przeprosiny

Miejsce, gdzie przetrzymywano niewolników, w ofercie do wynajęcia

"Można pomyśleć, że to da ludziom pojęcie o tym w jakich warunkach musieli żyć niewolnicy. Ale nic z tego" - zauważa prawnik. I prezentuje zdjęcia z oferty nowoczesnych rozwiązań wewnątrz pomieszczeń. Widać na nich m.in. łóżko z baldachimem, łazienkę wyłożoną kafelkami, duże drewniane komody i ręczniki. Prawnik, w rozmowie z CNN, wynajęcie odnowionej chaty w pobliżu dawnej plantacji w Greenville w stanie Missisipi określił jako "lekceważące i wyśmiewające" to, co jest doświadczeniem niewolników. Podkreśla też, że dzieje się to w kraju, w którym "wciąż doświadczamy skutków niewolnictwa".