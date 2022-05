Kobieta zastrzeliła napastnika na przyjęciu. "Zamiast uciekać, zaatakowała i uratowała życie wielu osobom"

Dostęp do broni w USA a druga poprawka do konstytucji

Bronią typu AR-15 posłużył się osiemnastolatek Salvador Romas , który we wtorek w szkole podstawowej w miejscowości Uvalde w Teksasie zastrzelił 21 osób, w tym 19 dzieci . Po tej masakrze na nowo odżyła dyskusja nad ograniczeniem dostępu do broni palnej w USA.

- Musimy zapytać, kiedy, w imię Boga, zrobimy to, co należy zrobić - jeśli nie całkowicie powstrzymamy, to fundamentalnie zmienimy wielkość rzezi, która trwa w tym kraju - powiedział po zbrodni prezydent Joe Biden, dodając, że "zdroworozsądkowe reformy dostępu do broni", chociaż nie mogą zapobiec każdej tragedii, mogą mieć znaczący wpływ bez szkody dla drugiej poprawki do konstytucji.