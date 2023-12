"Zdradził", "manipulował", "pomagał prać pieniądze". Były agent FBI skazany za współpracę z oligarchą  

Były szef biura kontrwywiadu Federalnego Biura Śledczego w Nowym Jorku Charles McGonigal został skazany na karę 50 miesięcy pozbawienia wolności za pracę dla Olega Deripaski - poinformowało w czwartek Biuro Prokuratora Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Nowego Jorku. Dodatkowo 55-latek został zobowiązany do zapłaty grzywny w wysokości 40 tysięcy dolarów. Po zakończeniu odsiadki zostanie on też objęty trzyletnim nadzorem.

Były agent FBI pomagał prać pieniądze

W sierpniu McGonigal przyznał się do nawiązania współpracy z rosyjskim oligarchą. Jak wówczas zeznał, wspomagał on Olega Deripaskę, prowadząc dochodzenie nt. jego konkurenta biznesowego, a także "pomagając mu prać pieniądze". Amerykanin próbował również pomóc Rosjaninowi w staraniach o usunięcie go z listy osób objętych sankcjami. 55-latek przyznał też, że przyjął pieniądze, by pomóc Deripasce zebrać obraźliwe informacje o jego konkurencie Władimirze Potaninie. Gdy w listopadzie 2021 roku negocjował w sprawie przekazania tych informacji, FBI przejęło jego telefon i położyło kres współpracy byłego agenta FBI i oligarchy.