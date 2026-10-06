Świat Były pastor i uczestnik talent show winny zabójstwa żony Oprac. Maciej Wacławik |

USA. Caleb Flynn został skazany na dożywocie Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: Enex

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Caleb Flynn usłyszał wymiar kary tydzień po tym, jak ława przysięgłych uznała go za winnego dziewięciu zarzutów, w tym morderstwa ze szczególnym okrucieństwem. 37-letnia Ashley Flynn została zamordowana w lutym tego roku. Według agencji AP prokuratorzy dowodzili, że 40-latek zastrzelił żonę, nauczycielkę i trenerkę siatkówki, a następnie upozorował włamanie do ich domu w Tipp City na północ od Dayton w stanie Ohio. Skazany utrzymywał, że żona padła ofiarą intruza.

W opinii śledczych, motywem zbrodni był romans skazanego. Jak relacjonowała AP, dzień przed zabójstwem mężczyzna miał wysłać do kochanki wiadomość: "Wybieram ciebie. Jestem wolny. Jutro przejdę do czynów".

Płacz w trakcie odczytywania wyroku

Sędzia Jeannine Pratt podczas rozprawy w poniedziałek określiła czyny Flynna jako "odrażające" - podała CNN. Zarzuciła mu wykorzystywanie pozycji w kościele do manipulowania innymi. Flynn, głośno płacząc, przeprosił swoje córki oraz rodzinę zmarłej żony. Jednocześnie podtrzymywał, że jest niewinny. - Wciąż będę walczył o udowodnienie swojej niewinności. Nie zabiłem mojej żony - powiedział, cytowany przez CNN. Przeprosił też za wcześniejsze "pełne nienawiści" wypowiedzi pod adresem Ashley. Gdy sędzia odczytywała wyrok, płakał.

Caleb Flynn w sądzie Źródło zdjęcia: ENEX

Rodzina ofiary mówiła o bólu, jaki przyniosła jej śmierć. Ojciec Ashley Flynn, Todd Smith, oświadczył, że bliscy wybaczają skazanemu, ale zaapelował o wymierzenie mu kary w pełnym wymiarze przewidzianym przez prawo. Jak dodał, brakuje słów, by opisać poczucie straty i zdrady.

Siostra Ashley, Kayla Keyt, oświadczyła, że również wybacza Flynnowi i jego kochance, podkreślając znaczenie wiary i przebaczenia. Z kolei szwagier ofiary, Matthew Keyt, wyjaśnił, że córki Flynnów uczą się żyć bez matki. Jak relacjonował, odwiedzają jej grób, rozmawiają z nią i opłakują utraconą możliwość wspólnego życia oraz budowania wspomnień.

Córka: jak mogłeś coś takiego zrobić?

W odczytanych przed sądem oświadczeniach 12-letnia córka Flynna, Alyssa, wyraziła nadzieję, że jej ojciec zrozumie konsekwencje swoich czynów. Młodsza córka, 10-letnia Ava, nazwała matkę "idealną osobą" i zwróciła się do ojca pytaniem: "Jak mogłeś coś takiego zrobić?" - podała CNN. "Podziwiałam cię. Kochałam cię całym sercem, a ty okłamałeś wszystkich. Mama była idealną osobą, absolutnie idealną. Co ona takiego zrobiła, że tak bardzo ją nienawidziłeś?" - kontynuowała 10-latka.

Jak przypomina BBC, Flynn w 2013 roku wziął udział w 12. edycji programu "American Idol", jednak nie zakwalifikował się do głównego etapu konkursu. "Muzyka to wszystko, co znam; żyję dla niej i kocham śpiewać - właśnie dlatego zgłosiłem się na przesłuchanie" - cytuje jego słowa z nagrań wyemitowanych w programie. "Choć może też trochę pchnęła mnie do tego żona".