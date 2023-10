Były amerykański żołnierz aresztowany za przekazywanie tajnych informacji Chinom

29-letni były żołnierz jednostki wywiadowczej US Army Joseph Schmidt został w piątek aresztowany w San Francisco w związku z zarzutami o przekazywanie Chinom tajnych informacji, w tym tych dotyczących zaawansowanych technologii - poinformował resort sprawiedliwości. Grozi mu do 20 lat więzienia.

Jak podało w komunikacie ministerstwo, sierżant Schmidt służył w bazie Lewis-McChord w stanie Waszyngton w latach 2015-2020, gdzie posiadał dostęp do informacji sklasyfikowanych jako "tajne" i "ściśle tajne", zaś po zakończeniu służby zatrzymał urządzenie, pozwalające mu na zachowanie dostępu do informacji niejawnych.

Zaoferował Chińczykom dostęp do tajemnic wojskowych

Wkrótce po odejściu z wojska miał zwrócić się do konsulatu generalnego Chińskiej Republiki Ludowej w Stambule, a potem bezpośrednio do chińskich służb za pomocą e-maila z ofertą przekazania tajemnic wojskowych. Zaoferował też Chińczykom dostęp do urządzenia.