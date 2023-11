Były trener wykradał nagie zdjęcia z telefonów młodych zawodniczek. Prokurator żąda blisko czterech lat więzienia

Były trener lekkoatletyki Northeastern University przyznał się do winy w sprawie kradzieży nagich zdjęć z telefonów zawodniczek i nakłaniania młodych kobiet, nie tylko z uczelni, do wysyłania mu takich zdjęć.

Były trener lekkoatletyki na Northeastern University 30-letni Steve Waithe przyznał się przed sądem federalnym w Bostonie do zarzutów oszustw dokonywanych drogą elektroniczną – stalkingu i przestępstw komputerowych, których celem było pozyskiwanie nagich zdjęć młodych kobiet.

Zastępca prokuratora Adam Deitch powiedział w sądzie, że ofiarami działań Waithe’a było co najmniej 50 kobiet. Zapowiedział, że będzie się ubiegał o wyznaczenie mężczyźnie kary co najmniej trzech lat i 10 miesięcy więzienia.

Waithe pracował w Northeastern od października 2018 roku do lutego 2019 roku. Wcześniej był trenerem na Penn State University, Illinois Institute of Technology, University of Tennessee I Concordia University w Chicago.