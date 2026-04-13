Były szef CIA wezwał do odsunięcia Trumpa od władzy

Dziennikarze "New York Times" opisali kulisy podjęcia decyzji Trumpa o ataku Iranu
Były dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) wezwał do zastosowania 25. poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych wobec Donalda Trumpa. Poprawka ta zakłada usunięcie prezydenta z urzędu, jeśli nie jest on zdolny do pełnienia obowiązków. - Ten człowiek jest ewidentnie niezrównoważony - powiedział John Brennan.

John Brennan w wywiadzie udzielonym w sobotę stacji MS Now (dawniej MSNBC) stwierdził, że ostatnie głośne wpisy prezydenta USA o zniszczeniu cywilizacji irańskiej oraz zagrożenie, jakie jego zdaniem Donald Trump stanowi dla wielu istnień ludzkich, uzasadniają usunięcie go z Gabinetu Owalnego.

- Ten człowiek jest ewidentnie niezrównoważony - powiedział Brennan, który kierował CIA w latach 2013-2017. - Myślę, że 25. Poprawka [do Konstytucji USA - red.] została napisana z myślą o Donaldzie Trumpie - dodał.

W rozmowie z Alim Velshim Brennan mówił też, że analiza amerykańskiego wywiadu, dotycząca potencjalnej reakcji Iranu na atak, przedstawiona Trumpowi, okazała się zasadniczo prawidłowa. Dodał, że jedynie "narcyzm i megalomania" prezydenta sprawiły, iż nie wziął jej pod uwagę.

Według Brennana Trump stanowi zbyt duże zagrożenie, by stać na czele armii i odpowiadać za amerykański arsenał nuklearny. Były szef CIA uważa, że niedawna groźba zniszczenia irańskiej cywilizacji sugerowała użycie broni jądrowej.

Ilu demokratów chce odsunięcia Trumpa?

Brennan nie jest pierwszą osobą, która publicznie stwierdziła, że Trump jest niezdolny do pełnienia urzędu prezydenta. Wcześniej o zastosowanie wobec niego 25. poprawki apelował m.in. senator Chris Murphy z Partii Demokratycznej. Z najnowszych doniesień NBC News wynika, że ponad 70 demokratów w Kongresie wezwało do zastosowania wspomnianej poprawki.

Takie posunięcie popierają także niektórzy republikanie oraz osoby kojarzone do niedawna z ruchem MAGA. Wśród nich zwolennik teorii spiskowych Alex Jones oraz była republikańska kongresmenka Marjorie Taylor Greene.

W czwartym punkcie 25. poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych wymieniona jest procedura, jaką należy podjąć, jeżeli prezydent jest niezdolny do sprawowania funkcji, ale nie chce dobrowolnie zrezygnować z urzędu. Aby zastosować 25. poprawkę, wiceprezydent oraz większość członków gabinetu prezydenta musieliby zadeklarować, że głowa państwa nie jest zdolna do sprawowania urzędu. O takiej opinii musi pisemnie zostać poinformowany Kongres.

Jak ocenia "Guardian", prawdopodobieństwo zastosowania 25. poprawki jest obecnie małe, biorąc pod uwagę lojalność wiceprezydenta J.D. Vance'a oraz członków gabinetu Trumpa.

Dziennik przypomniał, że Brennan został objęty śledztwem Departamentu Sprawiedliwości USA "w ramach zemsty prezydenta na jego domniemanych wrogach". W marcu szef komisji sądowniczej Izby Reprezentantów i sojusznik Trumpa Jim Jordan stwierdził, że śledztwo "nabiera tempa".

