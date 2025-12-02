Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Były prezydent Hondurasu ułaskawiony przez Donalda Trumpa

Juan Orlando Hernandez otoczony przez funkcjonariuszy policji podczas procesu ekstradycyjnego w Hondurasie
Były prezydent Hondurasu Juan Orlando Hernandez skazany za handel narkotykami
Źródło: Reuters Archive
Donald Trump ułaskawił byłego prezydenta Hondurasu Juana Orlando Hernandeza, skazanego na 45 lat więzienia za handel narkotykami i posiadanie broni palnej. Polityk w poniedziałek wyszedł z więzienia w Wirginii Zachodniej.
Kluczowe fakty:
  • Juan Orlando Hernandez był prezydentem Hondurasu w latach 2014-2022.
  • Został skazany na 45 lat więzienia za współudział w przemycie kokainy do USA.
  • Trump ułaskawił byłego prezydenta Hondurasu tuż przed wyborami prezydenckimi w tym kraju.

Informacja o opuszczeniu zakładu karnego przez byłego prezydenta Hondurasu pojawiła się w rejestrze więźniów federalnych w USA. Jak podała agencja Reutera, informację o wyjściu z więzienia 57-letniego Hernandeza potwierdziła jego żona Ana Garcia we wpisie na Facebooku. "Po prawie czterech latach bólu, czekania i trudnych procesów mój mąż Juan Orlando Hernandez WRÓCIŁ jako wolny człowiek, dzięki prezydenckiemu aktowi łaski danemu przez prezydenta Donalda Trumpa" - napisała Garcia.

Informację o tym, że Trump ułaskawił Hernandeza, we wtorek potwierdził również przedstawiciel Białego Domu.

Tuż przed przylotem delegacji z USA Rosja zaprosiła kogoś jeszcze
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tuż przed przylotem delegacji z USA Rosja zaprosiła kogoś jeszcze

Były prezydent w więzieniu

Hernandez, który sprawował urząd prezydenta Hondurasu w latach 2014-2022, w kwietniu 2022 roku - krótko po tym, jak przestał być prezydentem - został poddany ekstradycji do Stanów Zjednoczonych, gdzie dwa lata później został skazany na 45 lat więzienia za współudział w przemycie kokainy do USA.

Polityk miał, według sądu, przyjmować miliony dolarów łapówek od gangsterów z meksykańskiego kartelu Sinaloa w zamian za ochronę przemytników przed organami ścigania. W procederze miał brać udział również jego brat i były deputowany parlamentu Tony Hernandez, skazany w 2019 roku.

Amerykańska prokuratura podała w ubiegłym roku, że sieć handlarzy narkotyków chroniona w okresie prezydentury Hernandeza przemyciła do USA ponad 500 ton kokainy, a sam prezydent zarobił na tym miliony dolarów.

21 kwietnia 2022 r.
Juan Orlando Hernandez otoczony przez funkcjonariuszy policji podczas procesu ekstradycyjnego
Źródło: Gustavo Amador/EPA/PAP

Ogłaszając ułaskawienie Hernandeza, Trump tłumaczył, że "według wielu szanowanych osób był traktowany bardzo surowo i niesprawiedliwie". W poniedziałek rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt stwierdziła, że prezydent USA podjął swoją decyzję na podstawie opinii mieszkańców Hondurasu o tym, że Hernandez został wrobiony, a zarzuty przeciwko niemu były motywowane politycznie. Nie wyjaśniono, o jakich mieszkańców Hondurasu chodzi.

- Należał do partii opozycyjnej. Sprzeciwiał się wartościom poprzedniej administracji, a oskarżenie wniesiono, ponieważ był prezydentem Hondurasu - powiedziała Leavitt. Wskazywała też na rzekome błędy w procesie polityka, m.in. zbyt krótki czas, jaki dano jego prawnikowi na przygotowanie się do procesu, oraz na oparcie się na zeznaniach przestępców.

Hernandez był pierwszym byłym szefem obcego państwa skazanym przez amerykański sąd od czasu byłego dyktatora Panamy Manuela Noriegi, również skazanego za przemyt narkotyków.

Co o Hernandezie sądzą jego rodacy? Gdy polityk w 2024 roku usłyszał wyrok w USA, portal Al-Dżazira przekazał, iż był on "tak niepopularny, że wielu Honduran cieszyło się, gdy został zatrzymany przez amerykańską agencję ds. zwalczania narkotyków". Migranci z Hondurasu zapełniali miejsca w sądzie, w którym toczył się proces byłego prezydenta. "Niektórzy z nich - pisała Al-Dżazira - lekceważąc surowy zakaz sędziego dotyczący zabierania głosu na sali sądowej, głośno chichotali, gdy Hernandez zeznawał, że nie miał nic wspólnego z handlem narkotykami, a jego oskarżyciele to 'zawodowi kłamcy'".

Trump grozi "piekielną ceną"

Trump ogłosił ułaskawienie Juana Orlando Hernandeza tuż przed niedzielnymi wyborami prezydenckich w Hondurasie. W wyborach tych prezydent USA zdecydowanie poparł Nasry Asfurę - kandydata konserwatywnej Partii Narodowej, z ramienia której Hernandez został wcześniej prezydentem.

Wynik ostatnich wyborów w Hondurasie pozostaje nierozstrzygnięty, bo dwóch czołowych kandydatów, Asfurę i przedstawiciela Partii Liberalnej Salvadora Nasrallę, w pierwszej turze dzieliło tylko kilkaset głosów. Trump zapowiadał, że będzie wspierał kraj tylko w przypadku zwycięstwa swojego kandydata, a w poniedziałek dodał, że "Honduras stara się zmienić wyniki wyborów" i że jeśli to zrobi, "zapłaci piekielną cenę".

Do ułaskawienia Hernandeza dochodzi także w momencie, gdy amerykańskie wojsko na rozkaz prezydenta Trumpa prowadzi zdecydowane działania przeciwko przemytnikom narkotyków na Morzu Karaibskim i pacyficznym wybrzeżu Ameryki Południowej. Administracja USA grozi też ofensywą lądową przeciwko prezydentowi Wenezueli Nicolasowi Maduro, oskarżanemu przez amerykańskie władze o przewodzenie kartelowi narkotykowemu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wenezuela straciła dwóch kolejnych sojuszników. Kto jej został? 

Wenezuela straciła dwóch kolejnych sojuszników. Kto jej został? 

Trump dał siedem dni na ucieczkę

Trump dał siedem dni na ucieczkę

Autorka/Autor: wac//mm

Źródło: PAP, Reuters, Al-Dżazira, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Gustavo Amador/EPA/PAP

Udostępnij:
TAGI:
HondurasUSADonald Trump
Czytaj także:
Mroźna, zimna noc
Nocą ściśnie mróz, pojawią się też gęste mgły
METEO
23 min
pc
Amerykanie słyszą tsunami z kosmosu
Kijek w kosmosie
Post Donalda Tuska o wecie Karola Nawrockiego
"To już nie jest polityka, to zwykła podłość". Premier reaguje na weto
Boom na krótkoterminowy najem
Polska 2050 chce uregulować najem krótkoterminowy. "Samowolka to nie jest wolność"
BIZNES
Radosław Sikorski
Sikorski zaproponował Nawrockiemu kompromis
Tragiczny wypadek w Nowym Wiśniczu
Bus zderzył się z ciężarówką. Nie żyje 28-latek
Kraków
imageTitle
Bolesna porażka legendy snookera. "Nie wykorzystał złotej szansy"
EUROSPORT
Witkoff na spotkaniu z Putinem
Amerykańska delegacja u Putina
Świat
imageTitle
"Opluwani, bici pięściami i kopani w tułów". Piłkarze i trener uciekają z klubu
EUROSPORT
ludzie, warszawa, luty, tłum
Mają walczyć z niżem demograficznym. Prezydent powołał nową radę
BIZNES
pieniądze, euro
Czy bogaci powinni dzielić się swoim majątkiem? Debata w TVN24+
85-latka przekazała oszustom ponad 60 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Zaciągnęła kredyty, licząc na zysk z inwestycji. Została oszukana
WARSZAWA
Justyna Burska nie żyje
Nie zatrzymał się na "Stop", zginęła młoda pływaczka. Więzienia nie będzie. "Zbyt surowe"
Olsztyn
Rozbłysk słoneczny - zdj. ilustracyjne
Potężny rozbłysk słoneczny. Padła łączność radiowa
METEO
W samochodzie i mieszkaniu mężczyzny znaleziono marihuanę, kokainę i mefedron
Odsiedział już 17 lat za zabójstwo. Po czterech latach na wolności znów wpadł
Kraków
shutterstock_2167448035
Śmierć 10 dzieci po szczepieniu na COVID-19? Kontrowersyjna notatka FDA
Zdrowie
Trzynaście inicjatyw prezydenta Nawrockiego. To nieprawda, że nie są dyskutowane w Sejmie
13 projektów ustaw prezydenta. Wszystkie w "sejmowej zamrażarce"? Sprawdzamy
Gabriela Sieczkowska
shutterstock_419367193
Nowość w mObywatelu od 2026 roku
BIZNES
Nicolas Maduro
Wenezuela straciła dwóch kolejnych sojuszników. Kto jej został? 
Świat
imageTitle
Bolszunow zawieszony po skandalu na zawodach
EUROSPORT
shutterstock_1154715967
Czy to koniec tanich zakupów z Chin? Europa dokręca śrubę, stawką jest nie tylko cena
Maja Piotrowska
Konkret24. Odra w USA i w Polsce
15 nowych przypadków w tydzień. Odra na Podkarpaciu nie odpuszcza
Zdrowie
Adam B. usłyszał nieprawomocny wyrok za skatowanie pięciomiesięcznej suczki Misi
Misia konała w męczarniach. Sąd chce wysłać Adama B. do więzienia
Kraków
Ewakuacja (zdjęcie ilustracyjne)
Pożar w szkole we Wrocławiu. Ewakuowano ponad 320 osób
Wrocław
Morskie Oko
Gałęzie tuż przy drodze do Morskiego Oka. Wiadomo, kto je zostawił
METEO
Tusk, Hołownia, Czarzasty, Kosiniak-Kamysz
Spotkanie liderów koalicji. Jest "kilka spraw do przegadania"
Obraz przedstawiający Św. Józefa z Dzieciątkiem trafił do rejestru zabytków
Został namalowany w XVII wieku. Trafił do rejestru zabytków
WARSZAWA
Psem zaopiekowali się policjanci
Pies wsiadł do pociągu i wyruszył w podróż. Przejechał 30 kilometrów
WARSZAWA
Skazany 50-latek
Osiem miesięcy więzienia dla pijanego kierowcy z dożywotnim zakazem
Wrocław
Sędzia Tomasz Wojciechowski
Zwabił szwagierkę zbierać pokrzywy, Joanna zginęła. Zapadł wyrok
Rzeszów
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica