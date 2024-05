Michael Cohen jest kłamcą i złodziejem, dlatego jego zeznania nie powinny być brane pod uwagę i toczący się proces o uciszenie przez Donalda Trumpa aktorki porno Stormy Daniels powinien zostać zamknięty - stwierdzili obrońcy byłego prezydenta USA. Nie pomogło im to. Sędzia prowadzący uznał, że autentyczność zeznań Cohena, który powiedział, że Trump kazał zapłacić Daniels 130 tysięcy dolarów, by ta nie przeszkadzała w kampanii w 2016 roku, ustalą ławnicy. A 12 nowojorczyków trudno oszukać.

Cohen powiedział pod przysięgą, że w 2016 roku Trump nakazał mu zapłacić Daniels 130 tysięcy dolarów, aby ta milczała w sprawie ich intymnego spotkania, do którego miało dojść w 2006 roku. Chodziło o to, by nie zaszkodziło to jego kampanii prezydenckiej.