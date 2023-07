Były pastor przyznał się do zamordowania ośmiolatki w 1975 roku. Porwał ją w drodze na obóz biblijny

czytaj dalej

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 517 dni. Będziemy nadal atakować okupowany Krym i most, który łączy półwysep z Rosją - powiedział ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow w wywiadzie opublikowanym we wtorek przez CNN. Zapytany, czy celem sił ukraińskich jest całkowite wyłączenie mostu z użytkowania, przyznał, że tak. - To normalna taktyka, aby zakłócić logistykę wroga, powstrzymać możliwości transportu amunicji, paliwa, żywności. Dlatego użyjemy tej taktyki - dodał. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.