Były kucharz Białego Domu utonął w stawie. Policja prowadzi śledztwo

Nurkowie rozpoczęli poszukiwania 45-letniego Tafariego Campbella w akwenie Edgartown Great Pond w niedzielę, po tym jak służby zostały powiadomione o mężczyźnie, który miał wpaść do wody podczas paddleboardingu (odmiana sufringu z użyciem wiosła - red.). Wpadł "do wody, przez chwilę walczył o utrzymanie się na powierzchni, a następnie zanurzył się i nie wynurzył" - podano we wcześniejszym komunikacie policji stanowej. Inny wioślarz, który przebywał w tym czasie na stawie, był świadkiem, jak Campbell zanurzył się pod wodę.