Były kolumbijski żołnierz oskarżony o udział w zabójstwie prezydenta Haiti

Jeden z głównych podejrzanych o udział w zabójstwie haitańskiego prezydenta Jovenela Moise'a został we wtorek aresztowany - podał amerykański departament sprawiedliwości. To były kolumbijski żołnierz, który został oskarżony o spisek w celu popełnienia morderstwa lub porwania poza Stanami Zjednoczonymi.

Kolumbijczyk w październiku ub.r. został aresztowany na Jamajce. W poniedziałek został deportowany do Kolumbii, ale podczas postoju w Panamie został przejęty przez Interpol i przetransportowany do USA. Były premier Haiti Claude Joseph wezwał władze swojego kraju do współpracy z USA w celu jego ekstradycji, aby mógł stanąć przed haitańskim wymiarem sprawiedliwości.