Rozwój sztucznej inteligencji. USA "przegrały rywalizację" z Chinami

Chiny zmierzają w kierunku globalnej dominacji w zakresie zdolności cybernetycznych - stwierdził były szef do spraw oprogramowania w amerykańskim resorcie obrony Nicolas Chaillan. Jego zdaniem USA "przegrały rywalizację z Chinami, jeśli chodzi o rozwój sztucznej inteligencji".

W wywiadzie dla "Financial Times" Chaillan powiedział, że brak reakcji na postępy Chin w sferze sztucznej inteligencji naraża Stany Zjednoczone na ryzyko. - W ciągu 15 czy 20 lat nie będziemy mieć żadnych szans w starciu z Chinami. Już teraz klamka zapadła, moim zdaniem to już się stało - zaznaczył.

Prognozy wywiadowców

Według ocen zachodnich wywiadów, w ciągu mniej więcej dekady Chiny zdominują wiele kluczowych nowo powstających technologii, głównie tych opartych na sztucznej inteligencji, biologii syntetycznej i genetyce. - To czy dojdzie do wojny czy nie, to już spekulowanie - powiedział Chaillan. Jego zdaniem Chiny będą kreowały przyszłość świata dzięki kontroli m.in. nad narracjami w mediach.