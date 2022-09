Były dowódca armii USA w Europie generał Ben Hodges: Ukraina może odzyskać Krym w 2023 roku

Amerykański "Newsweek" opublikował w piątek rozmowę z byłym dowódcą armii amerykańskiej w Europie. Generał Ben Hodges powiedział, że jest przekonany, iż Ukraina może odzyskać wszystkie swoje terytoria zajęte przez Rosję, w tym Krym. Dodał, że według niego może do tego dojść już w 2023 roku.

Rosja wyczerpała zdolność do prowadzenia działań ofensywnych

Generał zauważył, że pół roku po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na pełną skalę "podobno druga najlepsza armia na świecie jest teraz drugą co do wielkości armią na Ukrainie". - Po tym czasie Rosja nadal kontroluje mniej niż 20 procent terytorium Ukrainy, a jej zdolność do prowadzenia dalszych działań ofensywnych jest praktycznie wyczerpana - dodał.