Były ambasador USA działał na rzecz Kuby. "Jedna z najdłużej trwających infiltracji"

"Jedna z najdłużej trwających i najgłębszych infiltracji amerykańskiego rządu"

- Powiedział tajniakowi, że jego wysiłki mające na celu infiltrację rządu Stanów Zjednoczonych były "skrupulatne i bardzo zdyscyplinowane". Wielokrotnie przechwalał się znaczeniem swoich wysiłków, mówiąc, że "to, co zostało zrobione, ogromnie wzmocniło rewolucję" - podkreślił Merrick Garland, prokurator generalny Stanów Zjednoczonych.

NBC zwraca uwagę, że Rocha stanął przed zarzutem działania w celu promowania interesów rządu kubańskiego, co nie jest przestępstwem, chyba że zostało zrobione na terytorium USA bez zarejestrowania się w Departamencie Sprawiedliwości w charakterze zagranicznego lobbysty. Był w to zaangażowany od listopada 1981 roku.

Rocha, który był ambasadorem USA w Boliwii w latach 2000–2002, przyznał się do dwóch zarzutów, w tym działania w charakterze nielegalnego agenta zagranicznego. Zgodził się przyznać do winy w ramach umowy z prokuratorami federalnymi, która wymaga od niego ujawnienia szczegółów jego interakcji z kubańskim wywiadem.

- To jedna z najdłużej trwających i najgłębszych infiltracji amerykańskiego rządu przez obcego agenta. Z aktu oskarżenia wynika, że Rocha starał się o zatrudnienie w administracji państwowej, by mieć dostęp do utajnionych informacji i by wpływać na amerykańską politykę zagraniczną - przekazał Merrick Garland.