Byli współpracownicy Trumpa: opierał się, by wezwać uczestników zamieszek na Kapitolu do pójścia do domu

Komisja ujawniła też, że kiedy Trump po 187 minutach - już po tym, jak FBI i wojsko rozpoczęły pacyfikację zamieszek - wydał apel, by jego zwolennicy poszli do domu, zrezygnował z przygotowanego scenariusza, zamiast tego rozpoczynając swoje wystąpienie powtarzając swoje oskarżenia o sfałszowanych wyborach i przekonując uczestników zamieszek, że ich kocha.

Ochroniarze Pence'a bali się o swoje życie

Trump nie wydał też żadnego rozkazu służbom i wojsku, by zainterweniowały. Zrobił to wiceprezydent Pence. Jak zeznał anonimowy urzędnik, zajmujący się bezpieczeństwem Białego Domu, funkcjonariusze ochraniający wiceprezydenta obawiali się o swoje życie i dzwonili do rodzin, by się z nimi pożegnać.