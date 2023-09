Byli liderzy Proud Boys skazani za atak na Kapitol

Jak podała agencja Reutera, prokuratorzy zwrócili się do sądu federalnego w Waszyngtonie o karę 30 lat więzienia dla byłego przywódcy grupy Proud Boys (Dumni Chłopcy) Zachary’ego Rehla, który pomagał kierować członkami grupy w marszu na Kapitol 6 stycznia 2021 roku.

Wraz z innymi dołączyli do tłumu, który przedarł się przez kordon policji i zmusił obradujących polityków do ucieczki. Zakłóciło to wspólne posiedzenie Kongresu, mające na celu potwierdzić zwycięstwo wyborcze demokraty Joe Bidena, nad republikaninem Donaldem Trumpem w wyborach prezydenckich 2020 roku.