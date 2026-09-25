Świat Był romans, jest skandal. Co zaszło między senatorką a jej ochroniarzem Oprac. Ewa Żebrowska |

USA. Policja w San Antonio na nagraniach archiwalnych Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JIM LO SCALZO

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Pod koniec sierpnia 39-letni Matthew Ammel włamał się do domu byłej senatorki Kyrsten Sinemy w Cave Creek w Arizonie. Jak podaje "New York Times", powołując się na informacje biura szeryfa hrabstwa Maricopa, funkcjonariusze wezwani na miejsce znaleźli wrzucone do basenu obrazy, rozbite butelki po drogich alkoholach oraz przedmioty zniszczone farbą w sprayu. Straty wyceniono na 200 tys. dolarów, czyli około 766 tys. złotych.

Z relacji Sinemy wynika, że Ammel wtargnął do rezydencji pod jej nieobecność, a następnie zażądał, by na swoim koncie na platformie X opublikowała nagranie. Nie ujawniono jego treści. 39-latek zagroził, że "dopóki kobieta tego nie zrobi, on będzie niszczył kolejne obrazy co 10 minut". Sinema odmówiła spełnienia żądania, co poskutkowało zniszczeniem 22 dzieł.

Ammel został aresztowany 17 września. Jak podaje "NYT", powołując się na śledczych, trafił w ręce funkcjonariuszy po opuszczeniu placówki psychiatrycznej. Postawiono mu zarzut poważnego uszkodzenia mienia, a przed sądem ma stanąć w październiku. W rozmowie ze śledczymi Sinema określiła go jako swojego "byłego partnera".

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W tle romans i pozew

Mężczyzna był zatrudniony jako ochroniarz Sinemy, gdy prowadziła ona kampanię do senatu. Dołączył do zespołu ochrony po opuszczeniu armii w 2022 roku. Para miała romans w 2024 roku. Portal Fox News podał, powołując się na dokumenty złożone w sądzie federalnym, że była senatorka zeznała, że wielokrotnie uprawiała seks ze swoim ówczesnym ochroniarzem. Mężczyzna był od 14 lat w związku małżeńskim, mieli z żoną troje dzieci.

W styczniu jego była żona, Heather Ammel, pozwała Sinemę w stanie Karolina Północna, zarzucając jej przyczynienie się do rozpadu małżeństwa. Pozew został złożony na podstawie obowiązujących w tym stanie przepisów, które pozwalają małżonkowi dochodzić w takiej sytuacji odszkodowania od osoby trzeciej.

Jak podaje "NYT", powołując się na treść pozwu, Heather Ammel zarzucała Sinemie, że m. in. wysyłała jej ówczesnemu mężowi zdjęcia o charakterze seksualnym, obsypywała go drogimi prezentami i opłaciła jego udział w terapii leczącej zespół stresu pourazowego. W lutym media donosiły, że Kyrsten Sinema przekazała dziewięć tysięcy dolarów z funduszy komitetu kampanii mężczyźnie, z którym jest oskarżona o romans.

Kyrsten Sinema między 2013 a 2019 rokiem była członkinią Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, później do 2025 roku pełniła funkcję senatorki. Była pierwszą biseksualną osobą zasiadającą w senacie, która głośno mówiła o swojej orientacji.