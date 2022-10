Burmistrz uratował z samochodu na przejeździe kolejowym matkę z trójką dzieci. "Po to wybrali mnie ludzie"

Eddie Daniels, burmistrz liczącego sobie ok. 3 tys. mieszkańców miasta Vienna, jechał w sobotę rano do pracy, gdy zobaczył SUV-a stojącego na przejeździe kolejowym. Zatrzymał się i wysiadł ze swojego pojazdu, by pomóc wydostać się kobiecie siedzącej za kierownicą. - Zobaczyłem kobietę w potrzebie i zrobiłem to, co powinienem - mówił potem w WALB-TV.