Burmistrz Nowego Jorku oskarżony o napaść na tle seksualnym

Eric Adams, burmistrz Nowego Jorku, został oskarżony o napaść na tle seksualnym i inne przestępstwa – poinformowała agencja Reutera. Do zdarzeń miało dojść w 1993 roku, gdy obecny burmistrz i skarżąca go kobieta pracowali w nowojorskiej policji. Rzecznik Adamsa zaprzeczył oskarżeniom i powiedział, że burmistrz nie zna kobiety, która złożyła pozew.

W pozwie zawarto wezwanie do zapłaty co najmniej 5 mln dolarów odszkodowania. Jako oskarżonych wskazano tam miasto Nowy Jork, biuro ds. transportu nowojorskiej policji, działające przy tym departamencie Stowarzyszenie Strażników, organizację reprezentującą czarnoskórych funkcjonariuszy oraz trzy nieznane podmioty.

Problemy prawne burmistrza Nowego Jorku

Władze próbują dowiedzieć się, czy doszło do spisku z firmą budowlaną z Brooklynu w celu wykorzystania obywateli amerykańskich pochodzenia tureckiego do przekazania datków na cele kampanii wyborczych w imieniu innych osób. Zazwyczaj dla ukrycia prawdziwego źródła ich pochodzenia, po to by zamaskować fundusze zagraniczne jako krajowe.