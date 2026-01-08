W Minneapolis doszło do strzelaniny z udziałem agentów ICE Źródło: Reuters

W środę w Minneapolis doszło do zabójstwa kobiety po tym, jak funkcjonariusze Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE) rozpoczęli wielką operację przeciwko imigrantom w stanie. Według miejskiej policji do incydentu doszło, kiedy 37-letnia kobieta blokowała ulicę swoim pojazdem. Kiedy podeszli do niej funkcjonariusze ICE, próbowała odjechać - wówczas jeden z agentów ICE oddał strzały.

- Oni już próbują przedstawić to jako działanie w obronie własnej - powiedział burmistrz Minneapolis Jacob Frey na konferencji prasowej. - Sam obejrzałem nagranie i chcę powiedzieć wszystkim wprost: to bzdura – dodał.

Frey obwinił federalnych agentów imigracyjnych o sianie chaosu w mieście, mówiąc ICE, aby "wyp… z Minneapolis". Wezwał jednak mieszkańców do zachowania spokoju.

Co napisał Trump?

"Właśnie obejrzałem nagranie z wydarzenia, które miało miejsce w Minneapolis w stanie Minnesota. To przerażający widok. Krzycząca kobieta była ewidentnie zawodową agitatorką, a kobieta prowadząca samochód zachowywała się bardzo nieporządnie, stawiając opór i utrudniając ruch, po czym gwałtownie, celowo i brutalnie przejechała funkcjonariusza ICE, który najwyraźniej postrzelił ją w samoobronie" - napisał Trump. Dodał, że "trudno mu uwierzyć, że potrącony funkcjonariusz żyje.

Kobieta zginęła podczas interwencji ICE Źródło: CRAIG LASSIG/PAP/EPA

Rada Miasta Minneapolis zidentyfikowała zmarłą kobietę jako Renee Nicole Good i poinformowała, że ​​"dzisiaj rano opiekowała się sąsiadami, a jej życie zostało odebrane przez władze federalne". W oświadczeniu Rada zażądała również natychmiastowego opuszczenia miasta przez ICE.

Wcześniej w sprawie incydentu głos zabrał Donald Trump. Prezydent USA winą za dramatyczne zdarzenie obarczył "radykalną lewicę".

