Znany brytyjski aktor zaginął w górach w południowej Kalifornii

Aktor Julian Sands zaginął na szlaku górskim w Kalifornii

Z powodu złych warunków na szlaku oraz występującego zagrożenia lawinowego poszukiwania Juliana Sandsa kontynuowano z powietrza. Obecnie szlak przeczesywany jest przy pomocy śmigłowców i dronów. Jak podkreśliło lokalne biuro szeryfa konwencjonalne poszukiwania, z ziemi, mają zostać wznowione, gdy tylko pozwoli na to pogoda.

Biuro szeryfa w San Bernardino dodało, że w ciągu ostatniego miesiąca władze przeprowadziły 14 misji ratunkowych na obszarze, w pobliżu którego zaginął Sands, w poszukiwaniu zaginionych turystów. Dwoje z nich poniosło śmierć w wyniku upadku lub zranienia. Władze apelują do turystów górskich, by przed wyruszeniem na szlak "przemyśleli to podwójnie i wzięli pod uwagę ostrzeżenia".