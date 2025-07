Ugoda z zabójcą czworga studentów. Ojciec ofiary mówi o "pakcie z diabłem"

Zabójstwo czworga studentów w Idaho Źródło: Reuters Archive

Bryan Kohberger został zatrzymany pod koniec grudnia 2022 roku pod zarzutem zamordowania czworga studentów: 21-letniej Kaylee Goncalves, 21-letniej Madison Mogen, 21-letniej Xany Kernodle i 20-letniego Ethana Chapina. Ich ciała znaleziono 13 listopada w wynajmowanym domu w mieście Moscow, w pobliżu kampusu Uniwersytetu Idaho, na którym studiowali. Koroner poinformował, że cała czwórka zginęła od ran kłutych, we śnie, we własnych łóżkach.

28-letni wówczas doktorant kryminologii, Kohberger został oskarżony o cztery przypadki morderstwa pierwszego stopnia i jeden przypadek włamania w związku z zabójstwami czworga studentów. 2 lipca 2025 roku stanął przed sądem okręgowym hrabstwa Ada w Boise w stanie Idaho. Przyznał się do zabójstw, oświadczając, że jest "winny" każdego z pięciu zarzutów. Jak przypomina ABC News, "były student kryminologii początkowo bardzo chciał zostać uniewinniony".

Jaka jest treść ugody

Podczas rozprawy sędzia Steven Hippler zapytał Kohbergera, czy przyznaje się do każdego zarzutu morderstwa, wymieniając nazwiska Kaylee Goncalves, Madison Mogen, Xany Kernodle i Ethana Chapina. "Nazwiska ofiar rozbrzmiewały w sali sądowej, wywołując łzy u ich rodzin" - relacjonuje ABC News. Kohberger szybko mówił "winny" przy każdym nazwisku, "nie okazując żadnych emocji". Zgodnie z treścią ugody, o której informują amerykańskie media, przyznając się do winy, Kohberger uniknie kary śmierci. Zostanie skazany na cztery kolejne wyroki dożywocia za morderstwa i maksymalną karę 10 lat za włamanie. Zrzeka się również prawa do apelacji. Wyrok ma zapaść 23 lipca.

Kohberger przed sądem

Według relacji dziennikarzy obecnych na rozprawie, na początku Kohberger "przywitał swój zespół obrońców i swoich rodziców szerokim uśmiechem i zajął miejsce". Po raz pierwszy od czasu aresztowania zabrał głos w trakcie rozprawy sądowej. Krótko odpowiadał na pytania sędziego Hipplera "tak" i "nie". Zapytano go, czy myśli jasno, a Kohberger odpowiedział "tak". Na pytanie, czy w zamian za przyznanie się do winy coś mu obiecano, odpowiedział "nie". Zapytany, czy przyznaje się do winy, ponieważ jest winny, odpowiedział "tak". Sędzia pytał oskarżonego, czy "zabił i zamordował" każdą ofiarę, wymieniając nazwiska czworga studentów. Kohberger "ze stoickim spokojem" odpowiadał "tak" za każdym razem.

Prokurator o dowodach

Prokurator Bill Thompson przedstawił sędziemu dowody przeciwko Kohbergerowi, między innymi zgodność DNA Kohbergera z tym na pochwie noża pozostawionej przy ciele Madison Mogen. Przedstawił również przebieg zdarzeń. Jak mówił, wczesnym rankiem 13 listopada 2022 r. Kohberger opuścił swoje mieszkanie w Pullman w stanie Waszyngton i pojechał swoim samochodem do Moscow. Najpierw "krążył" po dzielnicy, w której mieszkały ofiary. Tuż po godzinie 4 rano wszedł do domu przez drzwi kuchenne, udał się na trzecie piętro i śmiertelnie dźgnął współlokatorki Madison Mogen i Kaylee Goncalves. - Schodził po schodach lub wychodził, gdy natknął się na Xanę (Kernodle) i zabił ją, również dużym nożem - mówił prokurator. - Ethan Chapin, chłopak Xany, spał w sypialni, a oskarżony zabił również jego. Jak wynika z dokumentów sądowych, przeżyły dwie współlokatorki mieszkające w domu, w tym jedna, która w środku nocy powiedziała władzom, że widziała w domu mężczyznę, który przeszedł obok niej. Druga z żyjących współlokatorek płakała, opuszczając salę sądową.

Ojciec Kaylee Goncalves: prokuratura zawarła pakt z diabłem

Wniosek o zawarcie ugody został złożony zaledwie kilka tygodni przed rozpoczęciem procesu Kohbergera. Prokuratorzy, którzy spotkali się z rodzinami ofiar w zeszłym tygodniu, nazwali to "szczerą próbą dochodzenia sprawiedliwości" dla rodzin. Jednak ojciec 21-letniej Kaylee Goncalves ostro skrytykował tę decyzję, oskarżając prokuratorów o niewłaściwe prowadzenie sprawy i pośpiech w zawieraniu ugody. W środę przed sądem Steve Goncalves powiedział, że prokuratura "zawarła pakt z diabłem". W wywiadzie dla ABC News wyznał, że czuje się tak, jakby zawiódł swoją zmarłą córkę. Rodzina 20-letniej ofiary Ethana Chapina przekazała w krótkim oświadczeniu, że "popierają ugodę". Rodzina 21-letniej Madison Mogen również popiera ugodę z przyznaniem się do winy i uważa, że ​​"jest to najlepszy możliwy rezultat". W oświadczeniu napisali, że "zakończyli sprawę" i "odwracają się od tragedii i żałoby (…) ku światłu przyszłości". W środowej rozprawie uczestniczyli również rodzice Bryana Kohbergera. Zjawili się po raz pierwszy w sądzie od czasu aresztowania syna w Pensylwanii ponad dwa lata temu. Jak relacjonuje ABC News, ojciec Kohbergera kręcił głową i zaczerwienił się, gdy sędzia odczytywał nazwiska ofiar. Adwokaci rodziny przekazali w oświadczeniu, że proszą przedstawicieli mediów o uszanowanie ich prawa do prywatności, "szacunek i odpowiedzialny osąd".