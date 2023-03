Oskarżony o zabójstwo czworga studentów "cały czas" ogląda wiadomości na swój temat

Oskarżony o zamordowanie czworga studentów Bryan Kohberger korzysta w areszcie z dostępu do telewizji, oglądając cały czas wiadomości dotyczące jego sprawy - donosi "Daily Mail". Cytowana przez "Newsweek" była agentka FBI twierdzi, że wzmożone zainteresowanie 28-latka tym tematem nie jest niczym niezwykłym i nie przesądza o jego winie.

Bryan Kohberger został zatrzymany pod koniec grudnia pod zarzutem zamordowania czworga studentów: 21-letniej Kaylee Goncalves, 21-letniej Madison Mogen 21-letniej Xany Kerndole i 20-letniego Ethana Chapina. Ich ciała znaleziono 13 listopada w wynajmowanym domu w mieście Moscow, w pobliżu kampusu University of Idaho, na którym studiowali. Koroner poinformował, że cała czwórka zginęła od ran kłutych. Prawdopodobnie zostali zadźgani w trakcie snu.

Jako podejrzanego wytypowano właśnie Kohbergera - wówczas doktoranta kryminologii na Washington State University, obecnie wydalonego już z uczelni. CNN, powołując się na źródła w organach ścigania, informowało, że śledczy wpadli na trop mężczyzny dzięki śladom DNA i potwierdzeniu, że jest on właścicielem białego hyundaia elantry, widzianego w pobliżu miejsca zbrodni. Śledczy ustalili, że mężczyzna mieszkał zaledwie kilka o minut drogi dalej. Aresztowano go w Pensylwanii, 4 stycznia 28-latek został przewieziony do Idaho.

Bryan Kohberger Reuters Archive

Bryan Kohberger czeka na proces, oglądając wiadomości

Na proces Kohberger oczekuje w zakładzie karnym w hrabstwie Latah. Z informacji "Daily Mail" - opartych na relacji współosadzonych oraz służby więziennej - wynika, że każdego dnia ma tam dostęp do telewizji. - Ogląda samego siebie cały czas, to naprawdę dziwne - miał przekazać gazecie jeden z informatorów. Według "Daily Mail" 28-latek za kratami stał się też bardzo religijny, co niedzielę uczestniczy w nabożeństwie odprawianym przez więziennego pastora.

Komentując tę sprawę, była agentka FBI Jennifer Coffindaffer powiedziała portalowi NewsNation, że udzielanie osadzonym dostępu do telewizji ma na celu skupienie ich uwagi na konkretnej czynności. - Nie powinno to być zaskakujące, przynajmniej dla osób należących do organów ścigania. Za każdym razem, gdy odwiedzałam areszty czy więzienia, widziałam, że mają tam kablówkę i włączają ją, by zająć uwagę więźniów - wyjaśniła Coffindaffer.

Dodała, że wcale nie dziwi jej to, iż Kohberger "cały czas" śledzi wiadomości na swój temat. - Gdybym to ja była oskarżona o przestępstwo, niezależnie od tego, czy je naprawdę popełniłam, byłabym przeklejona do informacji. (…) Chciałabym wiedzieć, co ludzie o mnie mówią i jakie dowody na mnie mają, aby móc temu przeciwdziałać - komentowała była agentka FBI.

Jak podaje "Newsweek", Kohberger nie odniósł się jeszcze oficjalnie do stawianych mu zarzutów, jednak reprezentujący go prawnik przekazał, że jego klient "chce zostać uniewinniony". Przed sądem ma stawić się pod koniec czerwca.

Źródło: "Daily Mail", "Newsweek", NewsNation