Brutalna interwencja policji w Arkansas. Trzech funkcjonariuszy zawieszonych za pobicie

Trzech policjantów w stanie Arkansas w USA zostało zawieszonych w obowiązkach za pobicie aresztowanego mężczyzny. Amerykańskie media obiegło nagranie, na którym widać, jak jeden z funkcjonariuszy uderza leżącego na ziemi człowieka w głowę, drugi go przygniata, a trzeci kopie.

- Pociągam wszystkich moich pracowników do odpowiedzialności za ich działania i podejmę również odpowiednie środki w tej sprawie - powiedział szeryf hrabstwa Crawford Jimmy Damante. Jak przekazał, dwóch policjantów stanowych z jego biura zostanie zawieszonych w trakcie trwającego dochodzenia w sprawie zdarzenia.

Także szef policji w Mulberry, gdzie w niedzielę około godz. 10:40 lokalnego czasu miało miejsce pobicie, Shannon Gregory, poinformował o zawieszeniu jego podwładnego, który był widziany na wideo. Jest on na "urlopie administracyjnym".

Brutalna interwencja policji

Amerykańskie media obiegło nagranie, na którym widać brutalną interwencję policji. Trzech policjantów wielokrotnie okłada pięściami i kopie leżącego mężczyznę. Na nagraniu słychać kobietę, która krzyczy, że tak nie można. Autorka nagrania powiedziała dziennikarzom, że całą scenę zobaczyła przypadkiem. Zatrzymała się przy sklepie obok policyjnego radiowozu, aby napompować oponę. Jej partner krzyczał do funkcjonariuszy, by zostawili mężczyznę w spokoju.

2022 Cable News Network All Rights Reserved

Brutalna interwencja policji w Arkansas 2022 Cable News Network All Rights Reserved

Damante w rozmowie z CNN powiedział, że zatrzymany przez policjantów mężczyzna był poszukiwany za rzekome grożenie pracownikowi stacji benzynowej w sąsiednim mieście. Początkowo był chętny do współpracy z policją, ale potem próbował zaatakować funkcjonariuszy, co doprowadziło do konfrontacji.