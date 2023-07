Brudna dwunastka 2023. Lista warzyw i owoców z największą ilością pestycydów

Tegoroczną "brudną dwunastkę" oraz "czystą piętnastkę" - zestawienia najbardziej i najmniej zanieczyszczonych pestycydami warzyw i owoców w USA - opublikowała organizacja Environmental Working Group (EWG). Na pierwszym miejscu brudnej dwunastki znalazły się truskawki, po raz pierwszy trafiły też na nią borówki. Jak jednak amerykańskie wyniki mają się do warzyw i owoców w Polsce? Spytaliśmy o to ekspertkę.

Do przygotowania obu rankingów jak co roku organizacja non-profit Environmental Working Group (EWG) wykorzystała dane amerykańskiego Departamentu Rolnictwa zebrane podczas analizy ponad 46 tys. próbek pobranych z 46 gatunków warzyw i owoców. Wszystkie przebadano pod kątem obecności 251 różnych rodzajów pestycydów. By jak najdokładniej oddać warunki, w jakich produkty te są spożywane przez amerykańskich konsumentów, przed wykonaniem testów były one myte lub obierane.