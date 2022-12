Wymieniona za handlarza bronią koszykarka zapowiada wznowienie kariery. Ma także ambitny plan

- Prezydencie Biden, sprowadziłeś mnie do domu i wiem, że jesteś zaangażowany w to, żeby sprowadzić do domu również Paula Whelana i innych Amerykanów – stwierdziła, odnosząc się do sprawy zatrzymanego byłego żołnierza piechoty morskiej USA, który wciąż jest przetrzymywany w Rosji. – Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby ci w tym pomóc – dodała.