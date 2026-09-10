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Świat

Bracia Tate opuszczą areszt? Jest decyzja sądu

Bracia Tate
Bracia Andrew i Tristan Tate. Nagranie archiwalne
Źródło wideo: Reuters Archive
Źródło zdj. gł.: Robert Ghement/EPA/PAP
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Bracia Andrew i Tristan Tate muszą pozostać w areszcie, oczekując na decyzję o ekstradycji do Wielkiej Brytanii - orzekł sąd na Florydzie. Sędzia odmówiła zwolnienia ich za kaucją, twierdząc, że stanowią "klasyczne przykłady osób, w przypadku których istnieje ryzyko ucieczki".

27 sierpnia podczas rozprawy Andrew i Tristan Tate zawnioskowali o zwolnienie z aresztu za kaucją do czasu, aż zakończy się sprawa o ich ekstradycję do Wielkiej Brytanii. W środę sąd w Miami na Florydzie im jednak odmówił. Sędzia Lauren Louis stwierdziła, że biorąc pod uwagę ich styl życia - majątek i częste podróże - obaj stanowią "klasyczne przykłady osób, w przypadku których istnieje ryzyko ucieczki".

"Bracia Tate nie wywiązali się z obowiązku wykazania, że nie ma z ich strony ryzyka ucieczki ani że nie stanowią zagrożenia dla społeczeństwa, ani też że istnieją szczególne okoliczności uzasadniające ich zwolnienie" - napisała sędzia w środowej decyzji. "Chociaż (bracia) mogą w rzeczywistości nie posiadać tak ogromnych majątków, jak to przedstawiają w internecie, z dotychczasowych danych wynika, że dysponują oni wyjątkową zdolnością do ucieczki poza obszar jurysdykcji" - oceniła.

Zarzuty z Wielkiej Brytanii

"Zdecydowanie nie zgadzamy się z decyzją sędzi Louis o pozostawieniu Andrew i Tristana w areszcie federalnym" - przekazał po środowej decyzji sądu obrońca braci, Joe McBride. Podkreślił, że "zwolnienie ich nie oznaczałoby dla nich uniewinnienia. Pozwoliłoby im jedynie na przygotowanie linii obrony".

Bracia Tate, posiadający obywatelstwo amerykańskie i brytyjskie, zostali aresztowani pod koniec lipca w Miami i oczekują tam na rozstrzygnięcie w sprawie wniosku o ich ekstradycję do Wielkiej Brytanii. Postawione im w tym kraju zarzuty obejmują zarzuty gwałtu i handlu ludźmi, których ofiarami padło łącznie siedem osób. Według prokuratury Andrew Tate ma postawione 42 zarzuty, a Tristan Tate - 17. Wielokrotnie im zaprzeczali.

Zarzuty w Rumunii

Na początku września także rumuńska prokuratura oskarżyła Andrew Tate'a o handel nieletnimi, pranie pieniędzy, seks z osobą nieletnią i wpływanie na zeznania świadków, a jego brata Tristana o współudział w tych czynach. Obaj byli przedmiotem dochodzenia dotyczącego handlu ludźmi w Rumunii od grudnia 2022 roku.

Andrew Tate to były zawodowy kickbokser, znany z mizoginistycznych, homofobicznych i rasistowskich poglądów. W internecie chwalił się luksusowym życiem - drogimi samochodami, odrzutowcami i jachtami. Bracia Tate to "ikony" tak zwanej manosfery, internetowych platform skierowanych do młodych mężczyzn i promujących treści seksistowskie.

Są na celowniku prokuratur dwóch państw. "Niebezpieczne"
Dowiedz się więcej:

Są na celowniku prokuratur dwóch państw. "Niebezpieczne"

Sebastian Zakrzewski
Źródło: CNN, Reuters, tvn24.pl
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USARumunia
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