Mówiła, że działała z miłości do swoich córek. Aktorka skazana za udział w oszustwie

Lori Loughlin i jej mąż Mosimmo Giannulli zostali skazani po tym, jak w maju przyznali się do winy w sprawie udziału w oszustwie mającym na celu zabezpieczenie miejsc dla ich córek na Uniwersytecie Południowej Kalifornii. Podczas rekrutacji kandydatki na studia miały przypisane nieprawdziwe osiągnięcia sportowe, ułatwiające dostanie się na uniwersytet.

Loughlin, w swoich pierwszych publicznych wypowiedziach na temat tej sprawy od czasu zatrzymania w marcu 2019 roku, powiedziała, że działała z miłości do swoich córek. Aktorka w sądzie przepraszała za "okropną decyzję", którą podjęła, aby pomóc córkom uzyskać "niesprawiedliwą przewagę" w procesie rekrutacji na studia i dostać się do preferowanej szkoły.

Przekupywanie przy przyjmowaniu na studia

Loughlin i Giannulli znajdują się wśród 56 osób oskarżonych w procederze, którego pomysłodawcą jest William "Rick" Singer, który przyznał się do ułatwiania oszustw na egzaminach wstępnych do szkół wyższych i wykorzystywania przekupstwa w celu zabezpieczenia przyjęcia dzieci do szkół pod pozorem bycia poszukiwanym sportowcem.