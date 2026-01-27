Współpracownicy Trumpa o stanie zdrowia prezydenta

Donald Trump podczas posiedzenia gabinetu w Białym Domu (2.12.2025) Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Czuję się tak samo, jak 40 lat temu - stwierdził Trump w wywiadzie dla czasopisma.

Według jednego ze współpracowników prezydenta USA jego "jedynym ustępstwem" wobec wieku jest to, że nie farbuje już włosów.

Osoby z bliskiego otoczenia Trumpa chętnie mówią o "boskim wigorze prezydenta".

Sekretarz stanu USA Marco Rubio przyznał, że podczas wspólnych lotów zdarza mu się ukrywać przed Trumpem, by móc odpocząć.

Trump nazywa siebie "najbardziej przejrzystym" prezydentem w historii, ale uzyskanie dokładnych informacji na temat stanu jego zdrowia jest trudnym zadaniem - napisał dwutygodnik w poniedziałek. W przeszłości zdarzało się, że Trump ukrywał prawdę na ten temat - dodał "New York Magazine".

Podczas pierwszej kampanii prezydenckiej osobisty lekarz Trumpa, Harold Bornstein, opublikował list, w którym stwierdził, że stan zdrowia przyszłego prezydent jest "zadziwiająco dobry". Później lekarz przyznał, że list został napisany przez samego Trumpa. Pod koniec 2020 roku natomiast Trump miał przejść COVID, który był dużo poważniejszy, niż przyznawał on sam i jego doradcy. Mark Meadows, ówczesny szef personelu, miał podobno mieć obawy, że prezydent umrze.

"Jedyne ustępstwo" wobec wieku

Pomimo sprzeciwu ze strony 79-letniego Trumpa, Biały Dom zdaje sobie sprawę, że nadszedł czas, aby porozmawiać o jego zdrowiu w związku z wszechobecnymi spekulacjami na temat zdolności prezydenta do sprawowania urzędu - napisał "New York Magazine". To, że Trump ciągle zapewnia o swoim "doskonałym zdrowiu", tylko utwierdza ludzi w przekonaniu, że coś jest nie tak - zaznaczono w artykule.

Dziennikarz magazynu Ben Terris rozmawiał z Trumpem, dwoma lekarzami - Seanem Barbabellą i Jamesem Jonesem - i rzeczniczką Białego Domu Karoline Leavitt w grudniu w Gabinecie Owalnym.

- Czuję się tak samo, jak 40 lat temu - powiedział podczas tego wywiadu Trump. Dziennikarz ocenił, że na żywo Trump wygląda szczuplej niż w telewizji, choć prezydent zapewnia, że nie przyjmował nigdy leków z grupy GLP-1, stosowanych m.in. w leczeniu otyłości. W kwietniu Trump ważył 101,5 kg, zaś w grudniu przekazał, że waży ok. 106,5 kg.

Prezydent USA Donald Trump przed wylotem do Davos Źródło: Aaron Schwartz/PAP/EPA

Jest trochę przygarbiony i ma opuchnięte oczy, ale w ocenie dziennikarza Trump "wygląda całkiem dobrze, jak na swój wiek". Nieprzedstawiony z nazwiska członek personelu stwierdził, że "jedynym ustępstwem" Trumpa wobec jego wieku jest to, że już nie farbuje włosów na blond i ma teraz naturalny, siwy kolor. Inne źródło przekazało, że jego słuch nieco się pogorszył.

Donald Trump podczas szczytu w Davos (2026) Źródło: PAP/EPA/LAURENT GILLIERON

Siniaki od ściskania dłoni?

Jak przypomina czasopismo, prawa dłoń Trumpa jest ciągle posiniaczona, a często też zabandażowana. Podczas ubiegłotygodniowego forum w Davos z kolei zauważono siniaka na lewej dłoni prezydenta.

Donald Trump Źródło: Chip Somodevilla/Getty Images

Leavitt wytłumaczyła, że to dlatego, iż prezydent uderzył dłonią w stolik. Biały Dom zapewnia, że siniaki na dłoni Trumpa to skutek częstego ściskania dłoni z innymi ludźmi i przyjmowania przez Trumpa codziennie aspiryny. - Chcę rzadką krew. Naprawdę rzadką krew - mówił Trump, tłumacząc, dlaczego przyjmuje codziennie aspirynę. Dziennikarzowi "New York Magazine" powiedział, że robi tak od 30 lat. W 2016 roku przyznał, że przyjmuje 325 mg aspiryny dziennie. W rozmowie z tvn24.pl lekarz Michał Sutkowski, specjalista medycyny rodzinnej i chorób wewnętrznych, ostrzegł jednak, że to się może skończyć tragicznie.

Trump utrzymywał też, że skaleczenia na prawej dłoni powstają przez paznokcie i pierścionki kobiet. Stwierdził, że pewne "szczególnie paskudne skaleczenie" powstało w wyniku nieudanego przybicia mu piątki przez prokuratorkę generalną Pam Bondi.

W lipcu pojawiły się zdjęcia, na których widać było opuchnięte kostki Trumpa. Lekarze zdiagnozowali u niego przewlekłą niewydolność żylną kończyn dolnych. W sierpniu, gdy nie brał udziału przez pewien czas w publicznych wydarzeniach, w mediach społecznościowych zaczęto spekulować, że Trump nie żyje. - Dzwonili do mnie przyjaciele i mówili: dobrze, że odebrałeś telefon. Bo są doniesienia, że nie żyjesz - opowiadał "New York Magazine".

Ojciec Trumpa "miał jeden problem"

- W skrócie: czy stan mojego zdrowia jest idealny? - zapytał Trump lekarzy podczas wywiadu. - Cieszy się pan doskonałym zdrowiem - odparł Jones.

Trump, zbliżając się do osiemdziesiątki, zaczął "dzielić się anegdotami o swoim ojcu" - twierdzi wysoki rangą urzędnik Białego Domu. Prezydent opowiada o tym, że dopiero, gdy ojciec przeszedł na emeryturę, zaczął zachowywać się jak staruszek. Fred Trump zmarł w 1999 roku w wieku 93 lat. Prezydent podkreślał, że przez całe życie praktycznie nie chorował. - Miał jeden problem. W wieku ok. 86-87 lat zaczął mieć... jak to się nazywa? (...) Tego Alzheimera. Ja tego nie mam - zapewniał.

Dieta Trumpa jest okropna - napisał "New York Magazine". Prezydent je dużo słodyczy i mięsa, nie spożywa warzyw. - Nie wiem, jakim cudem on żyje - zażartował minister zdrowia Robert F. Kennedy Jr. Trump nie uprawia też sportu i mało sypia. Pięć godzin to według niego wystarczająca ilość snu.

Otoczenie Trumpa o jego zdrowiu

Wiele osób z najbliższego otoczenia Trumpa było chętnych, by opowiedzieć magazynowi o "boskim wigorze prezydenta". - Może pracować ciężej i ma lepszą pamięć, więcej witalności i więcej energii niż normalny śmiertelnik - utrzymywał Stephen Miller, wiceszef personelu Białego Domu. - Tytuł pana artykułu powinien brzmieć: "Nadludzki prezydent" - zasugerował dziennikarzowi.

- Ten facet jest zbyt zdrowy - powiedział sekretarz stanu Marco Rubio. - Jest zbyt aktywny - dodał Rubio, który oprócz tego, że stoi na czele Departamentu Stanu, pełni wiele innych funkcji, np. p.o. doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego i głównego archiwisty USA. Czasopismo określiło Rubio jako "jednego z najbardziej zajętych ludzi w Waszyngtonie".

Marco Rubio Źródło: PAP/EPA/BONNIE CASH / POOL

Sekretarz stanu przyznał jednak, że podczas lotów zagranicznych potrzebuje odpoczynku, natomiast sam prezydent nigdy nie śpi w samolocie. Rubio spędza więc część rejsów ukrywając się przed Trumpem. - Jest tam biuro z dwoma kanapami i zazwyczaj chcę się przespać na jednej z nich (...) Zawijam się w kokon kocem. Zasłaniam głowę. Wyglądam jak mumia. Robię to, bo wiem, że w pewnym momencie podczas lotu [Trump - red.] wyjdzie z kabiny i zacznie chodzić i sprawdzać, kto nie śpi. Chcę, by myślał, że to członek personelu, który zasnął. Nie chcę, żeby zobaczył swojego sekretarza stanu śpiącego na kanapie i pomyślał, że ten facet jest słaby - opowiadał Rubio.

Pytany o to, czy Trump ucina sobie drzemki - na co mogłyby wskazywać nagrania z różnych spotkań, na których Trump ma zamknięte oczy - Rubio stwierdził, że w ten sposób słucha innych. Leavitt również podkreśliła, że w ten sposób prezydent "aktywnie słucha".

Donald Trump podczas posiedzenia gabinetu w Białym Domu, grudzień 2025 r. Źródło: PAP/EPA/YURI GRIPAS / POOL

Trump zaś przedstawił inne wytłumaczenie tego, dlaczego ma zamknięte oczy podczas posiedzeń gabinetu. - To strasznie nudne. Mówią wszyscy po kolei, mam 28 osób, ostatnie [posiedzenie - red.] trwało trzy i pół godziny. Muszę siedzieć i słuchać i ruszam ręką, żeby wiedzieli, że słucham. Słyszę każde słowo i nie mogę się doczekać, aż to się skończy - powiedział.

Czy Obama jest zdrowszy?

Magazyn zaznaczył, że w przestrzeni publicznej jest tak dużo sprzecznych dowodów, że każdy może dopasować coś do swoich poglądów dotyczących stanu zdrowia Trumpa. Z jednej strony amerykański przywódca zasypia na spotkaniach, z drugiej potrafił na nocnych wiecach mówić na stojąco przez ponad godzinę. Wyjeżdża na wyczerpujące podróże zagraniczne, lecz po powrocie jego głos przez kilka dni może brzmieć źle. Na początku stycznia Trump nie spał całą noc, aby śledzić pojmanie Nicolasa Maduro w Wenezueli. Ale - jak zauważyły media - miewał trudności z wejściem po schodach Air Force One.

Donald Trump Źródło: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP/East News

W styczniu jego sprawność umysłowa została podana w wątpliwość, gdy zażądał, by USA przejęły kontrolę nad Grenlandią, ponieważ nie otrzymał Pokojowej Nagrody Nobla - zaznaczyło czasopismo. Trump oczywiście nie zgadza się z osobami, mówiącymi o pogorszeniu jego funkcji poznawczych. "Niektóre typowe niepokojące oznaki pogorszenia stanu psychicznego - chaotyczne zachowanie, zawiłe wypowiedzi, groźby ataku na Grenlandię z powodu braku Pokojowej Nagrody Nobla - mogą również świadczyć o tym, że Trump jest po prostu Trumpem" - napisał autor publikacji.

Gdy dziennikarz zapytał w Gabinecie Owalnym jednego z lekarzy, kto jest zdrowszy: Trump czy były prezydent Barack Obama, ten - po kontakcie wzrokowym z prezydentem - odparł, że Trump. Prezydent kiwnął głową i zwrócił się do dziennikarza: "napisz to".