Bombowiec z czasów II wojny światowej awaryjnie lądował na plaży. "W wodzie było mnóstwo ludzi"

Chwile grozy przeżyli plażowicze na Florydzie w USA, kiedy nad ich głowami przeleciał bombowiec. Zabytkowa maszyna TBF Avenger brała udział w pokazie lotniczym. Z powodu awarii silnika pilot był zmuszony do awaryjnego lądowania.

"Wyglądało na to, że (pilot) zatrzymał się w ostatniej chwili i ominął wszystkich. W wodzie było mnóstwo ludzi, a potem zobaczyłam, jak pilot wydostaje się z maszyny. Wyglądało na to, że nic mu nie jest" - mówiła jedna z kobiet wypoczywających na Cocoa Beach portalowi floridatoday.com. "To było niesamowite. Mistrzostwo" - opowiadał jeden z mężczyzn.