Bójka i strzelanina w szkole w Teksasie. Cztery osoby ranne. Zatrzymany 18-latek

Cztery osoby zostały ranne w środę w wyniku bójki i strzelaniny w szkole średniej w miejscowości Timberview w amerykańskim stanie Teksas - powiadomiła miejscowa policja. Według zastępcy komendanta policji w Arlington Kevina Kolbye dwie z tych osób miały rany postrzałowe i przewieziono je do szpitala.

Poszukiwany podejrzany 18-latek

Organy ścigania zwróciły się do społeczności o pomoc w odnalezieniu podejrzanego i opublikowały zdjęcie 18-letniego ucznia Timothy'ego George'a Simpkinsa. - To nie jest przypadkowy akt przemocy. To był uczeń, który wdał się w bójkę i wyciągnął broń – powiedział Kolbye cytowany przez stację NBC News.