Boeing miał kłopoty z silnikiem. Awaryjnie zrzucił paliwo nad szkołami i placem zabaw

Co najmniej 60 osób, w tym 20 uczniów doznało niegroźnych obrażeń po tym, jak pasażerski boeing 777 awaryjnie zrzucił paliwo lotnicze na zamieszkałe tereny w hrabstwie Los Angeles. Na obszarze zrzutu znajdowało się sześć szkół, w których odbywały się zajęcia. W jednej z nich uczniowie przebywali na placu zabaw.

W akcji ratowniczej brało udział 70 strażaków. Potwierdzili oni, że paliwo lotnicze spadło między innymi na plac zabaw przy miejscowej szkole. Lekko ucierpiało co najmniej 60 osób, w tym 20 uczniów. Jak przekazała straż pożarna hrabstwa Los Angeles, obrażenia okazały się niewielkie i nikt z poszkodowanych nie wymagał hospitalizacji.

Linie Delta Air Lines potwierdziły zdarzenie. "Wkrótce po starcie lotu 89 z Los Angeles do Szanghaju samolot miał problem z silnikiem, co wymagało powrotu do LA. Maszyna wylądowała bezpiecznie po awaryjnym zrzuceniu paliwa, aby zmniejszyć ciężar podczas lądowania" - oświadczył rzecznik linii.