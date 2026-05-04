Pasażerski Boeing 767 zahaczył podczas lądowania o latarnię i ciężarówkę. Nagranie z autostrady
Boeing 767 linii United Airlines leciał w niedzielę z Wenecji do podnowojorskiego lotniska Newark w stanie New Jersey. Znajdował się na ostatnim podejściu do pasa startowego 29, który rozpoczyna się 120 metrów od krawędzi ruchliwej autostrady - podaje CNN. W momencie uderzenia w przeszkody leciał z prędkością ok. 250 km/h.
Wstępne dochodzenie Federalnej Agencji Lotnictwa (FAA), na które powołuje się stacja wykazało, że opona maszyny uderzyła w naczepę samochodu, a podwozie zahaczyło o słup oświetleniowy, który przewrócił się następnie na przejeżdżające auto terenowe. - Leciał wprost na niego… Widziałem tylko dym i odłamki - relacjonował CNN jeden ze świadków zdarzenia, Patrick Oyulu.
Piloci i kontrola lotu nie zauważyli uderzenia
Według stacji CNN, powołującej się na nagrania z wieży kontroli ruchu lotniczego, ani piloci ani kontrolerzy w pierwszej chwili nie zdawali sobie sprawy, że samolot o coś zahaczył. To, że został uszkodzony, zakomunikowano około pół godziny po lądowaniu. Wówczas kontrolerzy zgłosili dziurę w kadłubie samolotu.
W sprawie incydentu wszczęto dochodzenie. Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu (NTSB) wysłała do Newark śledczego, który przeanalizuje rejestrator rozmów w kokpicie i rejestrator danych lotu. Załoga została odsunięta od służby. Eksperci linii United Airlines oceniają teraz uszkodzenia powstałe przy uderzeniu samolotu i badają, jak do niego doszło.
Redagował AM
Źródło: TVN24, CNN, New York Times, ABC7
Źródło zdjęcia głównego: CNN