Samolot z dziurą w kadłubie. Media: producent części pozwany za problemy z jakością

Żaden z uziemionych Boeingów 737 Max 9 nie powróci do latania dopóki nie będzie to bezpieczne - zapowiedział sekretarz transportu Stanów Zjednoczonych. Czasowe wstrzymanie lotów jest następstwem oderwania się w piątek od lecącego samolotu fragmentu kadłuba. Jak wskazuje NBC News, producent tego elementu został w ubiegłym roku pozwany w związku z "powszechnymi problemami z jakością".

Pete Buttigieg, sekretarz transportu USA, zapowiedział w środę, że żaden z uziemionych Boeingów 737 MAX 9 nie powróci do latania "dopóki nie będzie to bezpieczne". Data ewentualnego pozwolenia na powrót maszyn do latania nie została przez niego sprecyzowana – wskazuje "Guardian". "Przywrócimy te samoloty do służby dopiero wtedy, gdy wszystkie nieprawidłowości zostaną w pełni wyjaśnione i spełnią wszystkie rygorystyczne standardy Federalnej Administracji Lotnictwa oraz linii Alaska Airlines" - stwierdzono w wystosowanym w poniedziałek oświadczeniu Alaska Airlines.