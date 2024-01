Samolot z wyrwą w kadłubie lądował awaryjnie. Uziemiono 171 maszyn

Boeing 737 MAX 9 linii Alaska Airlines lądował awaryjnie krótko po starcie z Portland w stanie Oregon na zachodnim wybrzeżu USA. Nagrania udostępnione w mediach społecznościowych i przez lokalne media pokazują, że w samolocie powstała wyrwa w tylnej części kadłuba. Maszyna straciła okno, a pasażerowie musieli używać masek tlenowych. Trwa dochodzenie związane z niebezpiecznym incydentem. Amerykańskie władze zleciły inspekcję w 171 samolotach z tej samej serii. Będą one uziemione tak długo, jak nie przejdą kontroli.

Z samolotu odpadł panel

Nagranie z wnętrza pokładu udostępnił lokalny portal The Oregonian. Widać na nim, że po udanym lądowaniu, wewnątrz kabiny rozległy się oklaski pasażerów.

Amerykańska Krajowa Rada Bezpieczeństwa Transportu poinformowała, że prowadzi dochodzenie w sprawie incydentu, podczas którego doszło do uszkodzenia kadłuba, co doprowadziło do nagłego obniżenia ciśnienia w kabinie.