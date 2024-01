Po awaryjnym lądowaniu samolotu z wyrwą w kadłubie Alaska Airlines uziemiła 65 boeingów

Linia zawiesza loty

Minicucci dodał, że samolot zostanie przywrócony do służby dopiero po przeprowadzeniu przeglądów konserwacyjnych i bezpieczeństwa, które mogą potrwać kilka dni. Opisał to posunięcie jako krok zapobiegawczy.

Nagranie z wnętrza pokładu udostępnił lokalny portal The Oregonian. Widać na nim, że po udanym lądowaniu, wewnątrz kabiny rozległy się oklaski pasażerów.

Amerykańska Krajowa Rada Bezpieczeństwa Transportu poinformowała, że prowadzi dochodzenie w sprawie incydentu, podczas którego doszło do uszkodzenia kadłuba, co doprowadziło do nagłego obniżenia ciśnienia w kabinie.