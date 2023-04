Bloomberg: Putin osobiście zatwierdził aresztowanie dziennikarza "Wall Street Journal"

Agencja, powołując się na źródła wtajemniczone, że w sprawę decyzja o aresztowaniu dziennikarza i postawieniu mu zarzutów o szpiegostwo odzwierciedla "rosnące wpływy twardogłowych na Kremlu, którzy dążą do pogłębienia konfrontacji z Zachodem, którą uważają za nieodwracalną".

Według Bloomberga ruchy takie jak nakaz aresztowania Putina przez Międzynarodowy Trybunał Karny utwierdziły Kremla w przekonaniu, że nie może ustąpić w konflikcie. Wskazuje przy tym na przyjęte przez Dumę zmiany w prawie dotyczącym poboru wojskowego i mobilizacji, zaostrzając kary dla unikających wcielenia do wojska.

Zatrzymanie Gershkovicha i negocjacje w sprawie wymiany więźniów

Gershkovich, syn emigrantów ze Związku Sowieckiego, został zatrzymany w Jekaterinburgu 29 marca. W poniedziałek sekretarz stanu USA Antony Blinken formalnie uznał jego areszt za bezprawny, co umożliwia rządowi podjęcie negocjacji w jego sprawie.

We wtorek z rodzicami dziennikarza "WSJ" rozmawiał prezydent USA Joe Biden, zapowiadając, że zrobi wszystko, by zapewnić jego powrót do kraju.