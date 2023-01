Samoloty pełne pasażerów w ostatniej chwili uniknęły kolizji w Nowym Jorku. "Ułamek sekundy paniki"

Do opisywanego przez amerykańskie media incydentu doszło na lotnisku im. Johna Kennedy'ego w Nowym Jorku w piątek 13 stycznia ok. godziny 20.45 czasu miejscowego. Boeing 737 linii Delta Air Lines miał właśnie wystartować, kiedy pas startowy przeciął przygotowujący się do startu Boeing 777 linii American Airlines. Jak podała CNN, powołując się na Federalną Administrację Lotnictwa (FAA), do kolizji samolotów pełnych pasażerów, oddalonych od siebie o 300 metrów, nie doszło dzięki kontrolerom ruchu lotniczego, którzy zdążyli ostrzec załogę Boeinga 737.