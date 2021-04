Nord Stream 2, relacje gospodarcze, bezpieczeństwo. Amerykański dyplomata odpowiadał polskim internautom

Bix Aliu jako charge d'affaires kieruje obecnie ambasadą USA w Polsce do czasu nominacji i przyjazdu nowego ambasadora po tym, jak placówkę opuściła Georgette Mosbacher. Do tej pory Aliu pełnił funkcję zastępcy szefa placówki. W sobotę ambasada Stanów Zjednoczonych opublikowała nagranie, na którym dyplomata w języku polskim odpowiada na pytania internautów. "Mam nadzieję, że mój polski nie jest najgorszy" – napisał Aliu, udostępniając nagranie w mediach społecznościowych.

"Zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Europy"

- Stany Zjednoczonego zrobią wszystko co trzeba, by nie dopuścić do jego ukończenia. Niedawno wykonaliśmy kolejny ruch i nałożyliśmy na Rosję szereg sankcji. Traktujemy to bardzo poważnie – przyznał chargé d'affaires.