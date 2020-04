Cosby złożył apelację od wyroku za napaść seksualną

Amerykański aktor Bill Cosby odwołał się w czwartek do Sądu Najwyższego w Pensylwanii. Chce uchylenia decyzji sądu apelacyjnego, który w grudniu 2019 roku podtrzymał wyrok skazujący go za napaść seksualną na Andreę Constand.

Zdaniem prawników to "domniemanie winy"

Zwrócili też uwagę na to, że podczas procesu sędzia pozwolił zeznawać pięciu innym kobietom oskarżającym Cosby'ego o napaść seksualną. Zdaniem prawników to "domniemanie winy", a nie niewinności.

Bill Cosby we wrześniu 2018 roku w Norristown w stanie Pensylwania został skazany na karę trzy razy po dziesięć lat więzienia za to, że w 2004 roku podawał Andrei Constand środki oszałamiające, po czym ją gwałcił. Aktora uznano za "agresywnego drapieżcę seksualnego".

Andrea Constand nie jest jedyną kobietą, która oskarża Cosby'ego o gwałt. Według AFP jest ich ponad 60, jednak we wszystkich tych przypadkach sprawy się przedawniły i nie mogą trafić do sądu. Do molestowania miało dochodzić w latach 1960-2000.