Bilans ofiar na wyspie Maui rośnie. Kilkaset osób jest wciąż zaginionych

Wskutek pożaru na hawajskiej wyspie Maui zginęło przynajmniej 114 osób, a aż 850 nadal jest uważanych za zaginione - powiadomiły w poniedziałek władze lokalne. Nie ustają więc obawy, że lista ofiar śmiertelnych będzie się wydłużać - stwierdził dziennik "The New York Times". Spośród zmarłych udało się dotychczas zidentyfikować zaledwie 27 osób.

Do niedzieli przeszukano około 85 procent spalonego terenu, powiedział gubernator Josh Green. Ostrzegł, że upłyną tygodnie, nim uda się doprowadzić akcję poszukiwawczą do końca.

Poszukiwania zaginionych i zmarłych po wielkim pożarze

Reprezentujący Hawaje demokratyczny senator Brian Schatz powiedział agencji Associated Press , że choć na miejscu widać rozległe zniszczenia, to "w rzeczywistości sytuacja jest gorsza. Widać spaloną infrastrukturę, a nie widać (zaginionych) ludzi, którzy nie zważając na swoje bezpieczeństwo, poszli ratować innych, podczas gdy ich własne domy spłonęły do cna".

Biden odwiedził spustoszone pożarami Maui

Prezydent USA Joe Biden złożył w poniedziałek wizytę na spustoszonej pożarami wyspie Maui, obiecując, że zrobi wszystko, co możliwe, by pomóc w jej odbudowie.

- Zostało poparzone, ale wciąż stoi. Uważam, że to potężny symbol tego, co możemy zrobić i co zrobimy, by przejść przez ten kryzys - dodał. Zapowiedział, że akcja ratowniczo-poszukiwawcza będzie trwała do skutku.