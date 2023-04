"Bezprecedensowe wzmocnienie". Tak Amerykanie nie odstraszali od ponad 40 lat

Użycie broni jądrowej przez Koreę Północną będzie oznaczać koniec tego reżimu - powiedział w środę prezydent USA Joe Biden podczas konferencji po spotkaniu z prezydentem Korei Południowej Jun Suk Jeolem w Białym Domu. USA po raz pierwszy od ponad 40 lat wyślą do Korei Południowej okręty podwodne wyposażone w pociski z głowicami jądrowymi - podała w środę agencja Associated Press. Podczas konferencji prezydenci USA i Korei Południowej ogłosili podpisanie "Deklaracji Waszyngtońskiej", mającej wzmocnić konsultacje i współpracę obu krajów w sprawie ewentualnego użycia broni jądrowej.

"Bezprecedensowe wzmocnienie rozszerzonego odstraszania"

Joe Biden zaznaczył, że choć ostateczna decyzja w sprawie użycia tej broni wciąż będzie należała tylko do niego, to dokona "wszelkich wysiłków - gdy będzie to odpowiednie - by konsultować się" z Seulem. Zwrócił też uwagę, że choć Stany Zjednoczone nie rozmieszczą broni jądrowej w Korei, to będą tam regularne wysyłać m.in. okręty nuklearne i bombowce.