Biden: Putin popełnił zbrodnie wojenne, nakaz jego aresztowania "uzasadniony"

Joe Biden przypomniał też, że Międzynarodowy Trybunał Karny nie jest uznawany przez wszystkie kraje, "także przez nas". Mimo to, decyzja MTK to "bardzo mocny sygnał" - dodał amerykański prezydent.

"Nie ma wątpliwości, że Rosja popełnia zbrodnie wojenne i okrucieństwa w Ukrainie. Jasno mówiliśmy, że odpowiedzialni za nie muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Popieramy pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców zbrodni wojennych" - napisano wcześniej w oświadczeniu Białego Domu.

Kirby: nie zrezygnujemy z rozliczania zbrodni wojennych

USA nie są sygnatariuszem statutu rzymskiego i nie uznają jurysdykcji MTK. Według doniesień m.in. "New York Times" z tego powodu Pentagon miał blokować wysyłanie dowodów rosyjskich zbrodni wojennych do Hagi.

Departament Stanu: muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności

Przedstawiciel zaznaczył jednocześnie, że były to decyzje niezależne od decyzji MTK w sprawie wystawienia nakazu aresztowania rosyjskiego prezydenta i rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej za wywóz ukraińskich dzieci do Rosji. - Prokurator MTK jest niezależnym aktorem i podejmuje swoje własne decyzje oparte na dowodach przed nim. Dowody prokuratora MTK ostatecznie będą musiały zostać osądzone przez Trybunał - oświadczył oficjel. Dodał przy tym, że USA "popierają pociągnięcie do odpowiedzialności sprawców zbrodni wojennych".

MTK wydaje nakaz aresztowania Putina

W lutym finansowany przez Departament Stanu ośrodek Uniwersytetu Yale opublikował raport dokumentujący tysiące przypadków wywozu ukraińskich dzieci do Rosji, co - jak stwierdzono - stanowi zbrodnię wojenną i złamanie przepisów konwencji o ludobójstwie.

Właśnie sprawa wywozu dzieci była powodem wydania przez MTK nakazu aresztowania Putina. Sędziowie przychylili się do wniosku prokuratury, uznając, że są realne podstawy by sądzić, że jest on odpowiedzialny za zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji.