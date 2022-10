Biden: Putin nie żartuje, kiedy mówi o użyciu taktycznej broni jądrowej

Prezydent USA ostrzegł w czwartek, że ryzyko nuklearnej katastrofy jest najwyższe od czasu kryzysu kubańskiego z 1962 roku. - Putin to człowiek, którego znam dobrze, on nie żartuje – powiedział Joe Biden. Wcześniej rzecznik Pentagonu generał Patrick Ryder stwierdził, że departament obrony USA nie otrzymał żadnych informacji, które wskazywałyby, że przywódca Rosji Władimir Putin zdecydował się zrealizować groźby użycia broni jądrowej w wojnie z Ukrainą.

- Od czasu Kennedy'ego i kryzysu kubańskiego nie mieliśmy do czynienia z perspektywą apokalipsy - powiedział prezydent USA Joe Biden , przemawiając na zbiórce funduszy dla Komitetu Kampanii Senatorów Demokratycznych.

Amerykański przywódca podkreślił, że Władimir Putin to człowiek, którego on zna dość dobrze i rosyjski przywódca "nie żartuje, kiedy mówi o użyciu taktycznej broni jądrowej, broni biologicznej lub chemicznej". Prezydent USA zasugerował, że groźba ze strony Putina jest realna, "ponieważ jego wojsko jest – można powiedzieć – nieefektywne".

Joe Biden zakwestionował również rosyjską doktrynę nuklearną, ostrzegając, że użycie taktycznej broni o niższej mocy może szybko wymknąć się spod kontroli i doprowadzić do globalnej zagłady.

- Nie ma czegoś takiego jak łatwe użycie broni taktycznej, to zakończy się Armagedonem – powiedział Biden. Dodał, że wciąż "próbuje rozgryźć" "agresję" Putina na Ukrainę. - Gdzie on widzi wyjście z tej sytuacji? - pytał retorycznie Biden. - To sytuacja, w której nie tylko traci twarz, ale traci znaczącą władzę w Rosji - dodał.